До 12 человек выросло число жертв пожара в одесском колледже: под завалами найдены ещё двое

Новости Украины. Под завалами колледжа в Одессе нашли еще двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, число погибших в результате пожара в здании образовательного учреждения возросло до 12.
Новости Украины. Под завалами колледжа в Одессе нашли еще двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, число погибших в результате пожара в здании образовательного учреждения возросло до 12.
Из 30 пострадавших в больницах остаются 9 человек. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные операции. По факту ЧП ведется расследование.
Напомним, 8 декабря в стране был объявлен национальный траур. Соболезнования президенту Украины, слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших направил Александр Лукашенко.