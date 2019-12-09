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До 12 человек выросло число жертв пожара в одесском колледже: под завалами найдены ещё двое

09 декабря 2019 10:34
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Новости Украины. Под завалами колледжа в Одессе нашли еще двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, число погибших в результате пожара в здании образовательного учреждения возросло до 12.

До 12 человек выросло число жертв пожара в одесском колледже: под завалами найдены ещё двое-1

До 12 человек выросло число жертв пожара в одесском колледже: под завалами найдены ещё двое-3

Из 30 пострадавших в больницах остаются 9 человек. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные операции. По факту ЧП ведется расследование.

Напомним, 8 декабря в стране был объявлен национальный траур. Соболезнования президенту Украины, слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших направил Александр Лукашенко.

# Пожар # Фотофакт

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