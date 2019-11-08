«Особенно сало очень понравилось Меркель». Как кормили «нормандскую четверку» в Минске

Начало 2015-го. Ситуация на юго-востоке Украины вновь близка к точке кипения. Поиск компромисса выходит на высший дипломатический уровень: главы «нормандской четверки» готовы сесть за стол переговоров (подробнее здесь). Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Игорь Позняк, СТВ:

Сколько кофе было выпито в ту бессонную ночь, спросим у Михаила. Правда ведрами пили кофе? Михаил Анищенко, шеф-повар:

Порядка двух-трех ведер было выпито кофе. С интервалом 15-20 минут подавали кофе. Очень сложные переговоры, как я понимаю, и надо было быть в тонусе.

Игорь Позняк:

Обсуждали украинский мир, но какая Украина без сала. Сколько сала ушло? Михаил Анищенко:

Сложно сказать, но очень много ушло сала. Мы можем дать на уровне с Украиной, у нас сало достаточно вкусное.