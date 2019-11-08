«Особенно сало очень понравилось Меркель». Как кормили «нормандскую четверку» в Минске
Начало 2015-го. Ситуация на юго-востоке Украины вновь близка к точке кипения. Поиск компромисса выходит на высший дипломатический уровень: главы «нормандской четверки» готовы сесть за стол переговоров (подробнее здесь).
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Игорь Позняк, СТВ:
Сколько кофе было выпито в ту бессонную ночь, спросим у Михаила. Правда ведрами пили кофе?
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Порядка двух-трех ведер было выпито кофе. С интервалом 15-20 минут подавали кофе. Очень сложные переговоры, как я понимаю, и надо было быть в тонусе.
Игорь Позняк:
Обсуждали украинский мир, но какая Украина без сала. Сколько сала ушло?
Михаил Анищенко:
Сложно сказать, но очень много ушло сала. Мы можем дать на уровне с Украиной, у нас сало достаточно вкусное.
Игорь Позняк:
А все кушали из этой «четверки»?
Михаил Анищенко:
Да. Особенно сало очень понравилось Меркель. У человека была просто пустая тарелка. На сытый желудок проще вести переговоры.