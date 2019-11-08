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«Особенно сало очень понравилось Меркель». Как кормили «нормандскую четверку» в Минске

08 ноября 2019 20:57
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Начало 2015-го. Ситуация на юго-востоке Украины вновь близка к точке кипения. Поиск компромисса выходит на высший дипломатический уровень: главы «нормандской четверки» готовы сесть за стол переговоров (подробнее здесь).

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«Особенно сало очень понравилось Меркель». Как кормили «нормандскую четверку» в Минске-1

Игорь Позняк, СТВ:
Сколько кофе было выпито в ту бессонную ночь, спросим у Михаила. Правда ведрами пили кофе?

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Порядка двух-трех ведер было выпито кофе. С интервалом 15-20 минут подавали кофе. Очень сложные переговоры, как я понимаю, и надо было быть в тонусе.

«Особенно сало очень понравилось Меркель». Как кормили «нормандскую четверку» в Минске-4

Игорь Позняк:
Обсуждали украинский мир, но какая Украина без сала. Сколько сала ушло?

Михаил Анищенко:
Сложно сказать, но очень много ушло сала. Мы можем дать на уровне с Украиной, у нас сало достаточно вкусное.

«Особенно сало очень понравилось Меркель». Как кормили «нормандскую четверку» в Минске-7

Игорь Позняк:
А все кушали из этой «четверки»?

Михаил Анищенко:
Да. Особенно сало очень понравилось Меркель. У человека была просто пустая тарелка. На сытый желудок проще вести переговоры.

«Особенно сало очень понравилось Меркель». Как кормили «нормандскую четверку» в Минске-10

# Международная политика # общество # Михаил Анищенко # Игорь Позняк # Фотофакт

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