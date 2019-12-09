Российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и ЧМ под своим флагом

Новости России. Россия не сможет выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВАДА лишило Российское антидопинговое агентство статуса соответствия всемирному кодексу.

Таким образом, Россия в течение четырех лет не имеет права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом. Единственный возможный вариант для них – участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. При этом выступать смогут только те, кто не причастен к допинговому скандалу.

Теперь у России есть 21 день, чтобы отправить апелляцию на решение ВАДА в Спортивный арбитражный суд.

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