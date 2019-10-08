Президент Беларуси: «Украинский конфликт требует от нас его решения»

В регионе неспокойно.Так конфликт на юго-востоке Украине уже унес десятки тысяч жизней. Ситуация особенно обострилась в последние дни, после принятия Владимиром Зеленским так называемой формулы «Штанмайера». Александр Лукашенко уверен: мировое сообщество не должно оставаться в стороне от решения этой напряженной ситуации.

В Беларуси очень рады, что в процессе разрешения конфликта появляется прогресс. Осуществлен обмен задержанными лицами, приняты некоторые решения в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы. Но если кто-то думает, что лед тронулся, – нет. Он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс, который может в средствах массовой информации, в умах политиков актуализирован.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Украинский конфликт – это не просто нам вызов. Украинский конфликт требует от нас его решения. Если мы решим его, значит, на что-то способны. Если нет, будем собираться и разговаривать. Не в Минске, так в Москве. Не в Москве, так в Париже, Берлине, еще где-то.

Почему? Потому что мы Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Видите, что происходит в Киеве? Там без разбора определенные силы используют этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует (вы знаете, о ком я говорю) – ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах.

Очнитесь вы в конце концов. Война не только в Украине, она у нас, в нашем доме. Решать эту проблему нам. И если «нормандская четверка», на которую так увещевает президент Зеленский, чего-то стоит, тогда давно надо было собраться и что-то решать. Но я в этом сомневаюсь. Я был в этом процессе и знаю, как это решается, – каждый старается набрать себе политические очки. На чем? На гибели стариков и детей? Там же одни старики и дети остались. Все, кто мог убежать и уехать, оттуда убежали. Надо решать эту проблему. Тогда эти диалоги будут иметь значение.

И это откроет путь к проведению после длительного перерыва встречи в верхах в нормандском формате. Рассчитываем, что результатом будут твердые гарантии запуска четкого механизма контроля за выполнением существующих договоренностей. Я своего мнения не скрываю – без участия Соединенных Штатов Америки конфликт в Украине урегулировать не получится.