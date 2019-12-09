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Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире

09 декабря 2019 13:31
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Новости Финляндии. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире – 34-летнюю Санну Марин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире -1

Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире -3

Политик занимала пост министра транспорта и коммуникаций страны. Теперь она сменит ушедшего в отставку Антти Ринне.

К слову, все пять партий, которые входят в левоцентристскую правящую коалицию Финляндии, возглавляют женщины. А самым молодым председателем правительства до этого считался 35-летний украинский премьер Алексей Гончарук.

Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире -6

Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире -8

# Международная политика # Санна Марин # Фотофакт

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