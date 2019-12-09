Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире

Новости Финляндии. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире – 34-летнюю Санну Марин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик занимала пост министра транспорта и коммуникаций страны. Теперь она сменит ушедшего в отставку Антти Ринне.

К слову, все пять партий, которые входят в левоцентристскую правящую коалицию Финляндии, возглавляют женщины. А самым молодым председателем правительства до этого считался 35-летний украинский премьер Алексей Гончарук.