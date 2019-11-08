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Показываем, как выглядит «тайная комната» Дворца Независимости, в которой проходили переговоры «нормандской четвёрки»

08 ноября 2019 21:01
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Начало 2015-го. Ситуация на юго-востоке Украины вновь близка к точке кипения. Поиск компромисса выходит на высший дипломатический уровень: главы «нормандской четверки» готовы сесть за стол переговоров.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Показываем, как выглядит «тайная комната» Дворца Независимости, в которой проходили переговоры «нормандской четвёрки»-1

Игорь Позняк, СТВ:
Белорусские прысмакі для «нормандской четверки» готовы (подробнее здесь), можем сервировать стол и отправляться в путь.

Показываем, как выглядит «тайная комната» Дворца Независимости, в которой проходили переговоры «нормандской четвёрки»-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
На тот момент самой главной задачей было сделать так, чтобы все участники этого переговорного процесса чувствовали себя комфортно. И, скажем так, с физиологической точки зрения, и психологической точки зрения.

Чтобы они были накормлены, напоены и чтобы могли выполнять свою деятельность. Важно было также отношение, искреннее отношение, желание решить вопросы со стороны всех глав государств, кто принимал участие в этих переговорах.

Показываем, как выглядит «тайная комната» Дворца Независимости, в которой проходили переговоры «нормандской четвёрки»-7

Вот та самая комната, куда лидеры «нормандской четверки» зашли на чашку кофе, но остались здесь уже до утра. Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко.

Показываем, как выглядит «тайная комната» Дворца Независимости, в которой проходили переговоры «нормандской четвёрки»-10

В какой-то момент кто-то из них задался вопросом: «А что скрывается за этой дверью?» Здесь они обнаружили еще одну тайную комнату, где и обсуждали, быть ли миру в Украине. Но все эти слова, аргументы и споры запомнят только четыре человека в мире.

# Международная политика # общество # Владимир Макей # Игорь Позняк # Фотофакт

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