Показываем, как выглядит «тайная комната» Дворца Независимости, в которой проходили переговоры «нормандской четвёрки»
Начало 2015-го. Ситуация на юго-востоке Украины вновь близка к точке кипения. Поиск компромисса выходит на высший дипломатический уровень: главы «нормандской четверки» готовы сесть за стол переговоров.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Игорь Позняк, СТВ:
Белорусские прысмакі для «нормандской четверки» готовы (подробнее здесь), можем сервировать стол и отправляться в путь.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
На тот момент самой главной задачей было сделать так, чтобы все участники этого переговорного процесса чувствовали себя комфортно. И, скажем так, с физиологической точки зрения, и психологической точки зрения.
Чтобы они были накормлены, напоены и чтобы могли выполнять свою деятельность. Важно было также отношение, искреннее отношение, желание решить вопросы со стороны всех глав государств, кто принимал участие в этих переговорах.
Вот та самая комната, куда лидеры «нормандской четверки» зашли на чашку кофе, но остались здесь уже до утра. Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко.
В какой-то момент кто-то из них задался вопросом: «А что скрывается за этой дверью?» Здесь они обнаружили еще одну тайную комнату, где и обсуждали, быть ли миру в Украине. Но все эти слова, аргументы и споры запомнят только четыре человека в мире.