Показываем, как выглядит «тайная комната» Дворца Независимости, в которой проходили переговоры «нормандской четвёрки»

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

На тот момент самой главной задачей было сделать так, чтобы все участники этого переговорного процесса чувствовали себя комфортно. И, скажем так, с физиологической точки зрения, и психологической точки зрения.

Чтобы они были накормлены, напоены и чтобы могли выполнять свою деятельность. Важно было также отношение, искреннее отношение, желание решить вопросы со стороны всех глав государств, кто принимал участие в этих переговорах.