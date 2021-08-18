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Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга

18 августа 2021 18:57
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Новости Беларуси. 9 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации из Афганистана получили белорусские дипломаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил посол нашей страны в Таджикистане и Афганистане по совместительству. Сейчас прорабатываются различные варианты вывоза белорусских граждан, а также граждан Афганистана с видом на жительство в нашей стране.

Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга-1

После захвата власти «Талибаном» Кабул продолжают покидать тысячи местных жителей. Люди бегут от ужаса и хаоса. 18 августа в центре афганской столицы талибы расстреляли мирную демонстрацию. На фоне американского провала в Афганистане мировые политики заговорили о недоверии к обещаниям официального Вашингтона. Некоторые сомневаются в дееспособности НАТО, другие открыто говорят о потере США имиджа мирового лидера.

Евгений Пустовой продолжит тему.

Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга-4

Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас.

Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга-7

Соединения части ограниченного контингента советских войск, завершив выполнение задачи по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан, выведены на территорию Советского Союза в полном составе.

Евгений Пустовой, СТВ:
Вот так наши земляки покидали Афганистан. А вот так звездно-полосатые экс-гегемоны драпают из непокоренного, но разорванного ими Афганистана.

Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга-10

Евгений Пустовой:
Тогда, в 1989-м, Женева кричала, сейчас Брюссель и Вашингтон молчат. Все и так без слов понятно. Подарочек от американцев – еще одна болевая точка мира. Афганистан разграблен и разрушен. Что было создано, так это бесперебойна схема выкачивания нефти и самые работоспособные в мире наркокартели. Вот и все что нужно знать об импортной американской демократии.

Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга-13

Политический аналитик: есть существенное отличие, как действовал СССР и как действовали американцы в Афганистане

Евгений Пустовой:
«Талибан» в Кабуле – это, конечно, одно, и в целом частное дело Афганистана. Но в странах, где нет «Талибана», но есть отношения с Вашингтоном, стали задумываться. Для одних они ведущий торговый партнер, для других – геополитический сюзерен, для третьих – оккупационные силы, для четвертых – эмитент главной валюты мира, на которую прочно завязана вся национальная экономика. Ноги у колоса точно подкашиваются. Паника даже в обычно слишком лояльной Америке Чехии.

Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга-16

Милош Земан, президент Чехии:
Мы должны понимать, что, увеличивая расходы на оборону, мы ожидаем от них некоторой отдачи, а именно – защиты от международного терроризма. Если НАТО здесь потерпит неудачу, это также должно привести к переоценке наших оборонных расходов и большему упору на национальную оборону.

Евгений Пустовой:
Оказывается, ничего личного, только деньги. Логика проста: вы больше не большой босс, значит, и деньги мы вам не платим. Ну, как верить оплоту мультикультурализма, когда условное Средневековье одолело непобедимую рать, воспетую Голливудом?

Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга-19

Николай Волович: получается, для президента Афганистана важнее было богатство, а не то, что за ним стоит народ

В Кабуле у Беларуси нет диппредставительства, обращаться нужно в посольство в Таджикистане. Сейчас рассматривают различные варианты вывоза белорусов и граждан Афганистана с видом на жительство в нашей стране. Дипломаты находятся в тесном контакте с заявителями. В посольстве заверили, что помощь будет оказана всем.

Окажут максимальную помощь. Как будут эвакуировать белорусских граждан из Афганистана?

Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга-22

Евгений Пустовой:
Кстати, сами талибы готовы сотрудничать с теми странами, кто не запятнал себя дружбой с американцами. Поэтому поспешных выводов делать не стоит. Тем более в Афганистане память о шурави осталась лучшая, чем от американской экспансии.

Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга-25

Валерий Марченко, командир разведроты, командир парашютно-десантного батальона в 1979-1981, 1987-1989 гг. в Афганистане:
Они нас уважали как солдат, как вояк, как пехоту.

Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга-28

Николай Волович, публицист, политический аналитик:
Талибы приезжали в Москву для ведения диалога. И Российская Федерация на сегодня заявила, что она готова вести диалог с переходным правительством Афганистана. Вот буквально я сегодня шел к вам, прочитал новость, что в течение двух-трех дней талибы должны определиться, кто будет новым руководителем Афганистана. Ну, посмотрим, готовы ли они будут к такому конструктивному диалогу. Готовы ли они будут показать, что их организация больше не является террористической и той организацией, которой они были когда-то.

Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга-31

Евгений Пустовой:
Война в Афганистане обошлась США в 2 триллиона долларов, почти 2 300 жизней солдат и падение международного рейтинга. Хозяин Вашингтона – не хозяин слова, это поняли даже американские налогоплательщики. Последние опросы не вызывают голливудской улыбки: рейтинг Байдена рекордно низок за время его президентства – упал до 46 %. А значит, мир снова ждет новый передел, а Европу – миграционный даже не кризис, коллапс. Готовьтесь, стражи европейских границ Польши, Литвы и Латвии. Колючая проволока от воинов Аллаха не спасет. Вы пришли к ним, а теперь они идут к вам. Границы – это не самолет, людей в пропасть не сбросить. К слову сказать, своих же людей. Хотя этого падения американские чиновники не заметили. Очнитесь – в пропасть летит вся Америка.

# Международная политика # Евгений Пустовой # Ашраф Гани # Джо Байден # Милош Земан # Валерий Марченко # Николай Волович # Фотофакт

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