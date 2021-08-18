Пустовой: война в Афганистане обошлась США в 2 трлн долларов, почти 2300 жизней солдат и падение международного рейтинга

Новости Беларуси. 9 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации из Афганистана получили белорусские дипломаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил посол нашей страны в Таджикистане и Афганистане по совместительству. Сейчас прорабатываются различные варианты вывоза белорусских граждан, а также граждан Афганистана с видом на жительство в нашей стране.

После захвата власти «Талибаном» Кабул продолжают покидать тысячи местных жителей. Люди бегут от ужаса и хаоса. 18 августа в центре афганской столицы талибы расстреляли мирную демонстрацию. На фоне американского провала в Афганистане мировые политики заговорили о недоверии к обещаниям официального Вашингтона. Некоторые сомневаются в дееспособности НАТО, другие открыто говорят о потере США имиджа мирового лидера. Евгений Пустовой продолжит тему.

Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас.

Соединения части ограниченного контингента советских войск, завершив выполнение задачи по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан, выведены на территорию Советского Союза в полном составе. Евгений Пустовой, СТВ:

Вот так наши земляки покидали Афганистан. А вот так звездно-полосатые экс-гегемоны драпают из непокоренного, но разорванного ими Афганистана.

Евгений Пустовой:

Тогда, в 1989-м, Женева кричала, сейчас Брюссель и Вашингтон молчат. Все и так без слов понятно. Подарочек от американцев – еще одна болевая точка мира. Афганистан разграблен и разрушен. Что было создано, так это бесперебойна схема выкачивания нефти и самые работоспособные в мире наркокартели. Вот и все что нужно знать об импортной американской демократии.

Политический аналитик: есть существенное отличие, как действовал СССР и как действовали американцы в Афганистане Евгений Пустовой:

«Талибан» в Кабуле – это, конечно, одно, и в целом частное дело Афганистана. Но в странах, где нет «Талибана», но есть отношения с Вашингтоном, стали задумываться. Для одних они ведущий торговый партнер, для других – геополитический сюзерен, для третьих – оккупационные силы, для четвертых – эмитент главной валюты мира, на которую прочно завязана вся национальная экономика. Ноги у колоса точно подкашиваются. Паника даже в обычно слишком лояльной Америке Чехии.

Милош Земан, президент Чехии:

Мы должны понимать, что, увеличивая расходы на оборону, мы ожидаем от них некоторой отдачи, а именно – защиты от международного терроризма. Если НАТО здесь потерпит неудачу, это также должно привести к переоценке наших оборонных расходов и большему упору на национальную оборону. Евгений Пустовой:

Оказывается, ничего личного, только деньги. Логика проста: вы больше не большой босс, значит, и деньги мы вам не платим. Ну, как верить оплоту мультикультурализма, когда условное Средневековье одолело непобедимую рать, воспетую Голливудом?

Николай Волович: получается, для президента Афганистана важнее было богатство, а не то, что за ним стоит народ В Кабуле у Беларуси нет диппредставительства, обращаться нужно в посольство в Таджикистане. Сейчас рассматривают различные варианты вывоза белорусов и граждан Афганистана с видом на жительство в нашей стране. Дипломаты находятся в тесном контакте с заявителями. В посольстве заверили, что помощь будет оказана всем. Окажут максимальную помощь. Как будут эвакуировать белорусских граждан из Афганистана?

Евгений Пустовой:

Кстати, сами талибы готовы сотрудничать с теми странами, кто не запятнал себя дружбой с американцами. Поэтому поспешных выводов делать не стоит. Тем более в Афганистане память о шурави осталась лучшая, чем от американской экспансии.

Валерий Марченко, командир разведроты, командир парашютно-десантного батальона в 1979-1981, 1987-1989 гг. в Афганистане:

Они нас уважали как солдат, как вояк, как пехоту.

Николай Волович, публицист, политический аналитик:

Талибы приезжали в Москву для ведения диалога. И Российская Федерация на сегодня заявила, что она готова вести диалог с переходным правительством Афганистана. Вот буквально я сегодня шел к вам, прочитал новость, что в течение двух-трех дней талибы должны определиться, кто будет новым руководителем Афганистана. Ну, посмотрим, готовы ли они будут к такому конструктивному диалогу. Готовы ли они будут показать, что их организация больше не является террористической и той организацией, которой они были когда-то.