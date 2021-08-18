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Политический аналитик: есть существенное отличие, как действовал СССР и как действовали американцы в Афганистане

18 августа 2021 16:33
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После захвата власти «Талибаном» Кабул продолжают покидать тысячи местных жителей. Люди бегут от ужаса и хаоса. 18 августа в центре афганской столицы талибы расстреляли мирную демонстрацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?

Политический аналитик: есть существенное отличие, как действовал СССР и как действовали американцы в Афганистане-1

Николай Волович, публицист, политический аналитик:
Афганистан – это очень сложная страна, там существует много национальностей, наций, много групп, которым внутри страны сложно договориться между собой. Но они всегда почему-то консолидируются перед лицом внешней угрозы. Так было и в борьбе в начале XX века, так было и когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, так было и сейчас. Но есть существенное отличие, как действовал Советский Союз и как действовали американцы. Американцам, по сути, наплевать на тот народ. Байден это напрямую заявил, он сказал, что мы не пришли туда демократизировать Афганистан или устроить жизнь афганцев лучшим путем. Он заявил о том, что мы пришли туда, чтобы уничтожить причину терроризма и обезопасить Америку.

# Международная политика # общество # Николай Волович # Джо Байден # Фотофакт

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