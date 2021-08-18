Торнадо разрушил около 50 домов в Германии. Объявлено чрезвычайное положение

Новости Германии. Сильный торнадо разрушил около полусотни домов на севере Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер, скорость которого иногда достигала 250 км/час, срывал крыши, переворачивал машины и валил деревья. Несколько домов после удара стихии стали непригодны для жилья.