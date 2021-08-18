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Торнадо разрушил около 50 домов в Германии. Объявлено чрезвычайное положение

18 августа 2021 13:37
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Новости Германии. Сильный торнадо разрушил около полусотни домов на севере Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торнадо разрушил около 50 домов в Германии. Объявлено чрезвычайное положение-1

Ураганный ветер, скорость которого иногда достигала 250 км/час, срывал крыши, переворачивал машины и валил деревья. Несколько домов после удара стихии стали непригодны для жилья.

Торнадо разрушил около 50 домов в Германии. Объявлено чрезвычайное положение-4

Поваленные деревья разрушили линии электропередачи, повредили газопроводы и водопроводы. Разрушения оказались настолько масштабными, что власти вынуждены были объявить чрезвычайное положение. Сведений о погибших и пострадавших нет.

# Торнадо # Фотофакт

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