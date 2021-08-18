Николай Волович: получается, для президента Афганистана важнее было богатство, а не то, что за ним стоит народ

Николай Волович, публицист, политический аналитик:

Капиталу безразличен простой человек. Для капитала, в том числе и международного, важна максимизация прибыли. Вот те люди, которые были при власти – почему они за американцами начали убегать? Ведь они на самом деле не блага народа хотели. Они на самом деле не хотели построить для Афганистана какое-то светлое будущее. Они, сугубо опираясь на американские штыки, хотели решить собственные проблемы. Вот тот же президент, который, фактически только талибы пришли к Кабулу, сел в самолет и улетел, при этом забрав все свое богатство. То есть получается, что для него важнее было именно богатство, а не то, что за ним стоит народ.

Политический аналитик: есть существенное отличие, как действовал СССР и как действовали американцы в Афганистане

Вот понимаете, та страна, в которой власть сильна, в которой власть именно выступает за благо народа, там не получится никакой цветной революции. Тому доказательством – Республика Беларусь.