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Украина заняла 110 место в мировом индексе счастья

18 августа 2021 13:41
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Новости Украины. Украина является одной из стран с самым несчастным населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Национальном институте будущего.

Украина заняла 110 место в мировом индексе счастья -1

В мировом индексе счастья наши соседи на 110-м месте из 149 возможных. По мнению экспертов, причиной разочарования и тревог украинцев стал низкий уровень доходов, низкая продолжительность жизни и плохое здоровье. Мнение специалистов разделили и некоторые депутаты Рады, которые заявили, что очередной рост цен на газ и электричество станет для жителей катастрофой, а ежедневная инфляция уже довела людей до нищеты.

# Международная политика # Фотофакт

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