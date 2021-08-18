Украина заняла 110 место в мировом индексе счастья

Новости Украины. Украина является одной из стран с самым несчастным населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Национальном институте будущего.

В мировом индексе счастья наши соседи на 110-м месте из 149 возможных. По мнению экспертов, причиной разочарования и тревог украинцев стал низкий уровень доходов, низкая продолжительность жизни и плохое здоровье. Мнение специалистов разделили и некоторые депутаты Рады, которые заявили, что очередной рост цен на газ и электричество станет для жителей катастрофой, а ежедневная инфляция уже довела людей до нищеты.