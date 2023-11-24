Пустовой: у меня болит душа за журфак. Там готовят не журналистов, а блогеров и телеграмщиков. Кто вообще будет заниматься воспитанием?

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

У меня болит душа за журфак БГУ. Я вот с Владимиром Павловичем Субботом общался, достойнейший журналист, золотое перо золотой нивы. И он уже не работает на журфаке, мол, возраст. Море журналистов, море мэтров журналистики были убраны с журфака БГУ. Это люди, которые меня учили. Которые хорошо научили, я думаю. Родину любить. Понятно, это заслуга прежде всего родителей. Но там тоже классика журналистики. А сейчас журфак БГУ во что превратили? Превратили в фабрику создания блогеров. Самое обидно, я не думал никогда, что так скажу, это же моя Альма-матер – журфак, БГУ. Вообще, всегда ах-ах, высокомерие, лучшая школа журналистики.

К нам поприходила молодежь на СТВ, и я смотрю: девушки из Витебского государственного университета имени Машерова, были на практике из гродненского университета и дают фору выпускникам журфака БГУ. Вы чем занимаетесь? Вы когда наведете порядок? Потому что промышленность наша, несмотря на любые санкции, вырулит. И Головченко, и помощники, и Совет министров, и профильный вице-премьер смогут пройти. Сельское хозяйство будет у нас на высоких позициях. Так и есть. Армия, силовики, ОМОН устоят. Но ведь с людьми надо работать: информация, век информации, передача информации, искусственный интеллект, лайки, шмайки, все. И готовят не журналистов, а блогеров и телеграмщиков, тиктокеров. Кто будет вообще заниматься воспитанием? Кто нравственность будет прививать? У меня вопросов много.

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