Нидерландцы вышли на протесты против избрания Герта Вилдерса на пост премьер-министра

Жители голландских городов вышли на протесты после победы ультраправых на парламентских выборах. Они скандируют проевропейские лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть случаи столкновения с правоохранителями. В то же время активисты в Гааге спустились вплавь в парламентском пруду против возможного избрания главы партии Герта Вилдерса на пост премьер-министра. Ранее Вилдерс заявлял, что закроет все мечети в стране и запретит Коран. Также он отметил, что откажется от поставок вооружения в Украину и уменьшит ее финансирование.

Напомним, в среду в Нидерландах прошли парламентские выборы после отставки бывшего премьер-министра страны Марка Рютте из-за назревающего миграционного кризиса.