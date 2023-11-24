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Нидерландцы вышли на протесты против избрания Герта Вилдерса на пост премьер-министра

24 ноября 2023 19:23
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Жители голландских городов вышли на протесты после победы ультраправых на парламентских выборах. Они скандируют проевропейские лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нидерландцы вышли на протесты против избрания Герта Вилдерса на пост премьер-министра-1

Есть случаи столкновения с правоохранителями. В то же время активисты в Гааге спустились вплавь в парламентском пруду против возможного избрания главы партии Герта Вилдерса на пост премьер-министра. Ранее Вилдерс заявлял, что закроет все мечети в стране и запретит Коран. Также он отметил, что откажется от поставок вооружения в Украину и уменьшит ее финансирование.

Напомним, в среду в Нидерландах прошли парламентские выборы после отставки бывшего премьер-министра страны Марка Рютте из-за назревающего миграционного кризиса.

# Выборы # Новости Нидерландов # Фотофакт

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