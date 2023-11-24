Париж не готов к проведению Олимпиады-2024 – почему

Местные жители отмечают, что проблема с передвижением по городу уже не один год беспокоит активистов. Планы городских властей об открытии новых веток метро так и остаются нереализованными, а 97 % станций не оборудованы для людей с ограниченными возможностями.

Также в городе недавно началась блошиная эпидемия. Парижане всерьез обеспокоились проблемой. Также нехватка временного жилья для бездомных беспокоит волонтеров. Из-за наплыва туристов все возможное жилье находится в обороте. К тому же французское правительство не может справиться с расходами на соцпособия. Активисты запрашивают из бюджета более 200 миллионов евро для нуждающихся. По данным опросов, практически каждый второй житель столичного региона выступает против проведения Олимпиады.