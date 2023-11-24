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Париж не готов к проведению Олимпиады-2024 – почему

24 ноября 2023 19:25
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Париж не готов к Олимпиаде-2024 из-за проблем с транспортом и бездомностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Париж не готов к проведению Олимпиады-2024 – почему-1

Местные жители отмечают, что проблема с передвижением по городу уже не один год беспокоит активистов. Планы городских властей об открытии новых веток метро так и остаются нереализованными, а 97 % станций не оборудованы для людей с ограниченными возможностями.

Париж не готов к проведению Олимпиады-2024 – почему-4

Также в городе недавно началась блошиная эпидемия. Парижане всерьез обеспокоились проблемой. Также нехватка временного жилья для бездомных беспокоит волонтеров. Из-за наплыва туристов все возможное жилье находится в обороте. К тому же французское правительство не может справиться с расходами на соцпособия. Активисты запрашивают из бюджета более 200 миллионов евро для нуждающихся. По данным опросов, практически каждый второй житель столичного региона выступает против проведения Олимпиады.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции # Фотофакт

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