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МИД Катара: ХАМАС передал 24 заложника Красному Кресту

24 ноября 2023 19:20
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ХАМАС передал 24 заложника Красному Кресту, сообщает МИД Катара. Ранее стороны подписали соглашение о 4-дневном перемирии и обмене пленными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Катара: ХАМАС передал 24 заложника Красному Кресту-1

Жители сектора Газа начинают возвращаться в свои дома. Но, несмотря на перемирие, регион остается горячей точкой и заморозка конфликта не обходится без жертв. Два человека погибли после обстрела ЦАХАЛом севера анклава. Израильская авиация на днях также сбросила листовки с призывом не возвращаться в северную часть сектора. Благодаря посредничеству Катара удалось создать систему обмена заложниками и выйти на мирные переговоры. На КПП «Рафах» грузовики с гуманитарной помощью стали быстрее въезжать в Газу. Ожидается более 300 машин. Но в регионе все также остается дефицит топлива и медикаментов. По данным некоторых СМИ, препаратов из гуманитарных грузов хватает менее чем на один день.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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