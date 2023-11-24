МИД Катара: ХАМАС передал 24 заложника Красному Кресту

Жители сектора Газа начинают возвращаться в свои дома. Но, несмотря на перемирие, регион остается горячей точкой и заморозка конфликта не обходится без жертв. Два человека погибли после обстрела ЦАХАЛом севера анклава. Израильская авиация на днях также сбросила листовки с призывом не возвращаться в северную часть сектора. Благодаря посредничеству Катара удалось создать систему обмена заложниками и выйти на мирные переговоры. На КПП «Рафах» грузовики с гуманитарной помощью стали быстрее въезжать в Газу. Ожидается более 300 машин. Но в регионе все также остается дефицит топлива и медикаментов. По данным некоторых СМИ, препаратов из гуманитарных грузов хватает менее чем на один день.