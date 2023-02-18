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В Турции спустя 296 часов после землетрясения спасли троих человек

18 февраля 2023 13:40
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Новости Турции. Самая невероятная новость дня. В турецкой провинции Хатай под обломками здания нашли троих выживших. Без еды и воды они провели в каменной ловушке 296 часов – это более 12-ти суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции спустя 296 часов после землетрясения спасли троих человек-1

Среди выживших есть и ребенок. Сразу после спецоперации пострадавших передали медикам. Они в тяжелом состоянии, но врачи сделают все возможное, чтобы сохранить жизни.

По последним данным, количество погибших при землетрясении в Турции превысило 39,5 тысячи человек. Полностью разрушены либо значительно повреждены свыше 80 тысяч зданий. По оценке ВОЗ, в гуманитарной помощи сейчас остро нуждаются более 20 миллионов человек.

В Турции спустя 296 часов после землетрясения спасли троих человек-4

Помощь в разборе завалов и поисках выживших турецким коллегам оказывали и белорусы. Сегодня, 18 февраля, миссия спецотряда «ЗУБР» завершилась.

В Турции спустя 296 часов после землетрясения спасли троих человек-7

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# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

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