В Турции спустя 296 часов после землетрясения спасли троих человек

Новости Турции. Самая невероятная новость дня. В турецкой провинции Хатай под обломками здания нашли троих выживших. Без еды и воды они провели в каменной ловушке 296 часов – это более 12-ти суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди выживших есть и ребенок. Сразу после спецоперации пострадавших передали медикам. Они в тяжелом состоянии, но врачи сделают все возможное, чтобы сохранить жизни.

По последним данным, количество погибших при землетрясении в Турции превысило 39,5 тысячи человек. Полностью разрушены либо значительно повреждены свыше 80 тысяч зданий. По оценке ВОЗ, в гуманитарной помощи сейчас остро нуждаются более 20 миллионов человек.