В Турции зафиксировали очередные подземные толчки магнитудой 5,2

Новости Турции. Спустя 13 дней после разрушительного землетрясения в Турции страну продолжает лихорадить. Специалисты вновь зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2. Очаг залегал на северо-западе республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О новых разрушениях сведения пока не поступали. Власти просят людей не подходить к поврежденным зданиям из-за риска их обрушения. Несмотря на продолжающуюся сейсмическую активность, 19 февраля в Турции завершится большая часть спасательных работ. Об этом заявил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Спустя 13 дней шансов найти выживших почти не осталось. Перед местными властями стоит еще одна серьезная проблема – где разместить миллионы людей, которые остались без крыши над головой. Только в больницах находятся более 80 тысяч человек.
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