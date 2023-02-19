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В Турции зафиксировали очередные подземные толчки магнитудой 5,2

19 февраля 2023 08:24
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Новости Турции. Спустя 13 дней после разрушительного землетрясения в Турции страну продолжает лихорадить. Специалисты вновь зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2. Очаг залегал на северо-западе республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции зафиксировали очередные подземные толчки магнитудой 5,2-1

О новых разрушениях сведения пока не поступали. Власти просят людей не подходить к поврежденным зданиям из-за риска их обрушения. Несмотря на продолжающуюся сейсмическую активность, 19 февраля в Турции завершится большая часть спасательных работ. Об этом заявил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В Турции зафиксировали очередные подземные толчки магнитудой 5,2-4

Спустя 13 дней шансов найти выживших почти не осталось. Перед местными властями стоит еще одна серьезная проблема – где разместить миллионы людей, которые остались без крыши над головой. Только в больницах находятся более 80 тысяч человек.

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# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

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