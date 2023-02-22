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В Турции спустя 16 суток после землетрясения спасли двух человек

22 февраля 2023 10:38
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Новости Турции. Из Турции продолжают приходить сообщения о спасении чудом выживших людей. И это спустя 16 суток после разрушительного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции спустя 16 суток после землетрясения спасли двух человек-1

В городе Малатья пожарные смогли достать из полуразрушенного дома 90-летнюю женщину и ее сына. В момент землетрясения она не могла выбраться из квартиры на 11 этаже, а мужчина решил остаться, чтобы присматривать за матерью. Все это время они были одни в доме. Без еды, воды и электричества. При этом здание могло рухнуть в любой момент. О том, что в многоэтажке находятся люди, абсолютно случайно узнали местные жители и позвонили в пожарную службу. Чудом спасенных доставили в больницу, где о них позаботятся медики.

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# Землетрясение # Фотофакт

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