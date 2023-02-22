На Мадагаскаре 4 человека погибли из-за урагана

Новости Мадагаскара. Четыре человека стали жертвами тропического шторма «Фрэдди», который обрушился на Мадагаскар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер срывал крыши с домов, уничтожил сады фруктовых деревьев и рисовые поля. Из прибрежных районов пришлось эвакуировать более 10 тысяч человек. Из-за разгула стихии в стране до конца недели отменены занятия в школах. По данным бюро по управлению рисками и катастрофами Мадагаскара, от стихийного бедствия уже пострадали почти 17 тысяч человек.