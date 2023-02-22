Прямой эфир

На Мадагаскаре 4 человека погибли из-за урагана

22 февраля 2023 15:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мадагаскара. Четыре человека стали жертвами тропического шторма «Фрэдди», который обрушился на Мадагаскар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Мадагаскаре 4 человека погибли из-за урагана-1

Ураганный ветер срывал крыши с домов, уничтожил сады фруктовых деревьев и рисовые поля. Из прибрежных районов пришлось эвакуировать более 10 тысяч человек. Из-за разгула стихии в стране до конца недели отменены занятия в школах. По данным бюро по управлению рисками и катастрофами Мадагаскара, от стихийного бедствия уже пострадали почти 17 тысяч человек.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Выявили несколько инфарктов». Белорусские врачи в Алеппо в день принимают до 200 человек
22 февраля 2023 11:45

«Выявили несколько инфарктов». Белорусские врачи в Алеппо в день принимают до 200 человек

Вloomberg: Украина получит от США модифицированные комплекты JDAM-ER для наведения бомб
22 февраля 2023 11:30

Вloomberg: Украина получит от США модифицированные комплекты JDAM-ER для наведения бомб

Литовские фермеры продолжают молочную войну с властями
22 февраля 2023 10:50

Литовские фермеры продолжают молочную войну с властями