Новости по тегу #Новости Турции

Местные СМИ сообщили как минимум об одном погибшем.
Полиция задержала нападавшего. Им оказался 15-летний учащийся этого учебного заведения.
В операции задействованы до тысячи человек, 149 единиц техники, десяток вертолетов и пять самолетов.
Митингующие потребовали вывести Турцию из преступного по их убеждению военного блока.
Шекспировская драма кота не устроила. Рыжий бесцеремонно начал играть с волосами Ромео, сорвав трагическую сцену.
Преподаватели настаивают на отставке главы ведомства и реформах: от психологической работы с детьми и предотвращения насилия в школах на корню до контроля за оборотом оружия в местных бандах.
На Западе страны столкнулись 16 автомобилей, в том числе грузовики и пассажирский автобус.
Все началось с перепалки. 35-летний оскорблял патрульных прямо из окна автомобиля. Внезапно мужчина вышел на улицу, достал нож и бросился на стражей порядка.
В международном аэропорту задержаны или отменены сотни рейсов.
Сорваны крыши домов, повалены деревья, затоплены улицы.
Стрельба началась, когда спецназ штурмовал дом, в котором забаррикадировались предполагаемые террористы.
По данным турецких СМИ, в нескольких районах стихия затопила первые этажи домов и предприятий, а также подземные переходы.
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