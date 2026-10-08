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Новости по тегу #Новости Турции

В Стамбуле частично обрушился семиэтажный жилой дом
08 октября 2026 10:54

В Стамбуле частично обрушился семиэтажный жилой дом

В Турции подросток открыл стрельбу во дворе школы – пострадали 10 человек
22 сентября 2026 10:56

В Турции подросток открыл стрельбу во дворе школы – пострадали 10 человек

В турецкой Анталье эвакуировали 254 дома и около 720 человек из-за пожара
09 сентября 2026 09:12

В турецкой Анталье эвакуировали 254 дома и около 720 человек из-за пожара

В Турции прошли массовые акции протеста против присутствия блока НАТО в стране
06 июля 2026 08:55

В Турции прошли массовые акции протеста против присутствия блока НАТО в стране

В Турции рыжий кот сорвал драматичную сцену в спектакле «Ромео и Джульетта»
14 июня 2026 13:57

В Турции рыжий кот сорвал драматичную сцену в спектакле «Ромео и Джульетта»

Сотни учителей вышли на протест в Анкаре после двух случаев стрельбы в турецких школах
16 апреля 2026 16:53

Сотни учителей вышли на протест в Анкаре после двух случаев стрельбы в турецких школах

В Турции в результате массового ДТП пострадали 13 человек
23 февраля 2026 11:45

В Турции в результате массового ДТП пострадали 13 человек

В Стамбуле пострадали шесть человек при нападении мужчины с ножом
15 февраля 2026 07:44

В Стамбуле пострадали шесть человек при нападении мужчины с ножом

Повышенный уровень опасности введён в Стамбуле из-за сильных снегопадов
13 января 2026 07:04

Повышенный уровень опасности введён в Стамбуле из-за сильных снегопадов

Мощный шторм обрушился на Стамбул
09 января 2026 06:26

Мощный шторм обрушился на Стамбул

В Турции в столкновении с исламистскими боевиками погибли трое полицейских
30 декабря 2025 07:08

В Турции в столкновении с исламистскими боевиками погибли трое полицейских

Мощное наводнение парализовало столицу Турции
19 июля 2025 07:53

Мощное наводнение парализовало столицу Турции