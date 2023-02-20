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Белорусы продолжают помогать пострадавшим от землетрясения жителям Сирии

20 февраля 2023 06:14
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Белорусские военные врачи уже четвертые сутки борются за здоровье и жизни людей из Алеппо. Качественная медпомощь будет доступна пострадавшим от землетрясения жителям Сирии пока это необходимо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы продолжают помогать пострадавшим от землетрясения жителям Сирии-1

Наши специалисты из лечебного спецназа осматривают больных, определяют степень угрозы и оперативно проводят различные манипуляции. Белорусский полевой госпиталь в полной мере оснащен медицинской аппаратурой и лекарствами. Здесь лечат всех, кто в этом нуждается. За день на обследование приходит более сотни пациентов. Каждый из них безмерно благодарен за неравнодушие белорусов к сирийской беде.

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# Землетрясение # Фотофакт

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