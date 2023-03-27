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Протесты в Израиле. Активисты ворвались в парламент – главное о ситуации за 27 марта

27 марта 2023 20:32
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Новости Израиля. Иерусалим 27 марта больше напоминает неприступную крепость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты, выступающие против судебной реформы, перекрыли главный въезд в город. Сейчас у Кнессета – местного парламента – собрались около 80 тысяч человек. Чего хотят активисты и кто может остановить это безумие в Израиле, которое длится уже три месяца?  

Протесты в Израиле. Активисты ворвались в парламент – главное о ситуации за 27 марта-1

Напомним, жители выступают против реформирования судебной системы страны, которое предложил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. 12 недель активисты в ходе масштабных протестов высказывают свое недовольство данной идеей. По мнению людей, это попытка Нетаньяху избежать правосудия. Ведь сейчас в отношении премьера идет судебное разбирательство. Не раз шествия против нововведения превращались в беспорядки и заканчивались столкновениями с полицией.  

Протесты в Израиле. Активисты ворвались в парламент – главное о ситуации за 27 марта-4

Сегодня не обошлось без задержаний. Трое активистов прорвались в Кнессет, из здания парламента мужчин вывела полиция. Первую за долгое время реакцию на происходящее дал и сам Нетаньяху. Он призвал людей воздержаться от насилия и заявил о приостановке судебной реформы до лета.  

Протесты в Израиле. Активисты ворвались в парламент – главное о ситуации за 27 марта-7

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# Протесты # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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