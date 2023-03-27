Протесты в Израиле. Активисты ворвались в парламент – главное о ситуации за 27 марта

Новости Израиля. Иерусалим 27 марта больше напоминает неприступную крепость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты, выступающие против судебной реформы, перекрыли главный въезд в город. Сейчас у Кнессета – местного парламента – собрались около 80 тысяч человек. Чего хотят активисты и кто может остановить это безумие в Израиле, которое длится уже три месяца?

Напомним, жители выступают против реформирования судебной системы страны, которое предложил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. 12 недель активисты в ходе масштабных протестов высказывают свое недовольство данной идеей. По мнению людей, это попытка Нетаньяху избежать правосудия. Ведь сейчас в отношении премьера идет судебное разбирательство. Не раз шествия против нововведения превращались в беспорядки и заканчивались столкновениями с полицией.