Без родины, гражданства и документов. 15 тысяч белорусских эмигрантов рискуют остаться без паспортов в Литве

Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом рассмотрение уже поданных заявок тоже приостановят.

Под действие поправок попадают в том числе и те наши соотечественники, которые много лет проживали в Литве, имели постоянный вид на жительство, а также сдали экзамен по литовскому языку и знанию Конституции страны. Для белорусов получился своего рода фильтр: на территории Литвы оставят только тех, кто проходил проверки после 2020 года (по так называемым гуманитарным причинам), но без перспективы получить гражданство. Между тем большой проблемой это станет для IТ-специалистов, которых отдельные белорусские компании намеренно перевели в Литву. Фактически для них речь идет о поражении в правах и невозможности работать легально. Ужесточению законов против белорусов и россиян рады только в офисе Тихановской. Там уже второй год вынашивают идею раздавать собственные паспорта, которые, правда, никто в мире не признает. Вероятно, на эмигрантах в Литве проводят эксперимент – перед ними поставили перспективу остаться без гражданства, без родины и вообще без документов, когда истекут белорусские паспорта. При этом литовские правозащитные организации никаких проблем в этой ситуации не видят, просят подождать и помолчать, а виновной называют белорусскую власть. Например, руководитель Freedom House в Литве Витис Юрконис, он же куратор белорусской оппозиции, намекает белорусам активнее определяться, за кого они. Это касается в том числе и IТ-компаний, и представителей бизнеса.

Витис Юрконис, политолог, глава литовского офиса Freedom House:

Когда некоторые IТ-представители заявляют, что Литва же собирает тонны налогов от белорусской IТ-сферы и сама себе стреляет в ногу, мы это слышим, и это звучит как некий шантаж, а не диалог. Ведь подход у Кремля тоже схожий: мы даем вам дешевый газ или деньги олигархов, и какие вопросы к нам могут быть? Начинать надо с себя и четко сказать, что в нашей компании с верификацией все отлично, и там нет ни чиновников, ни агентуры, ни крымнашистов – никого.

Всего, по официальной статистике, в Литве сейчас находится около 15 тысяч белорусов. Получается, что всех их литовские власти связывают с отмыванием денег и организацией контрабанды. Якобы именно это послужило поводом к принятию нового закона. Вероятно, от бизнеса в Литве потребуют политических заявлений и разоблачений – так начинается очередная охота на ведьм. А значит, белорусам в чужой стране скоро придется платить и каяться – за проступки, которых они не совершали.