Конскую Пасху отметили в Болгарии. Откуда пошла такая традиция?

Тодоров день, или Конскую Пасху – один из главных народных праздников, связанных с переходом к весне, с плодородием и плодовитостью – отметили в Болгарии.

Мы устраиваем скачки, чтобы было здоровье у нас и плодородие у земель. Мы начинаем ходить с лошадьми по полям, проверять урожай. Смысл жизни – зарабатывать себе на жизнь с земли.

Каждый фермер должен показать, насколько сильна его лошадь. Сначала у нас проходят скачки, затем показываем, какой силой обладает каждая лошадь.