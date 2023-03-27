Прямой эфир

Конскую Пасху отметили в Болгарии. Откуда пошла такая традиция?

27 марта 2023 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тодоров день, или Конскую Пасху – один из главных народных праздников, связанных с переходом к весне, с плодородием и плодовитостью – отметили в Болгарии.

Конскую Пасху отметили в Болгарии. Откуда пошла такая традиция?-1

Мы устраиваем скачки, чтобы было здоровье у нас и плодородие у земель. Мы начинаем ходить с лошадьми по полям, проверять урожай. Смысл жизни зарабатывать себе на жизнь с земли.

Конскую Пасху отметили в Болгарии. Откуда пошла такая традиция?-4

Каждый фермер должен показать, насколько сильна его лошадь. Сначала у нас проходят скачки, затем показываем, какой силой обладает каждая лошадь.

Конскую Пасху отметили в Болгарии. Откуда пошла такая традиция?-7

Все действа посвящены Святому Федору, который был покровителем лошадей и сам ездил на белом коне. В болгарской традиции в этот день молодые девушки еще до восхода солнца пекут обрядовый хлеб в форме лошадки или подковы. На него кладут дольки чеснока, ядрышки ореха, зерна кукурузы, соль и раздают его близким и соседям, имитируя лошадей, подпрыгивая, брыкаясь и издавая ржание.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Реклама # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это грандиозно». Первый Международный договор о защите открытого моря согласовали в ООН
27 марта 2023 15:00

«Это грандиозно». Первый Международный договор о защите открытого моря согласовали в ООН

«Можно заметить много пенсионеров». Фестиваль миниатюрных железных дорог провели в Лондоне
27 марта 2023 14:56

«Можно заметить много пенсионеров». Фестиваль миниатюрных железных дорог провели в Лондоне

Забавные кадры китайской панды. Посмотрите, как мишка наслаждается водными процедурами
27 марта 2023 14:54

Забавные кадры китайской панды. Посмотрите, как мишка наслаждается водными процедурами