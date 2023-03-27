Конскую Пасху отметили в Болгарии. Откуда пошла такая традиция?

Тодоров день, или Конскую Пасху – один из главных народных праздников, связанных с переходом к весне, с плодородием и плодовитостью – отметили в Болгарии.
Тодоров день, или Конскую Пасху – один из главных народных праздников, связанных с переходом к весне, с плодородием и плодовитостью – отметили в Болгарии.
Мы устраиваем скачки, чтобы было здоровье у нас и плодородие у земель. Мы начинаем ходить с лошадьми по полям, проверять урожай. Смысл жизни – зарабатывать себе на жизнь с земли.
Каждый фермер должен показать, насколько сильна его лошадь. Сначала у нас проходят скачки, затем показываем, какой силой обладает каждая лошадь.
Все действа посвящены Святому Федору, который был покровителем лошадей и сам ездил на белом коне. В болгарской традиции в этот день молодые девушки еще до восхода солнца пекут обрядовый хлеб в форме лошадки или подковы. На него кладут дольки чеснока, ядрышки ореха, зерна кукурузы, соль и раздают его близким и соседям, имитируя лошадей, подпрыгивая, брыкаясь и издавая ржание.
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