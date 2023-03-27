Прямой эфир

Нетаньяху пообещал приостановить судебную реформу

27 марта 2023 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приостановит судебную реформу, которая вызвала массовые протесты в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетаньяху пообещал приостановить судебную реформу-1

Об этом он рассказал правительственной коалиции после совещания с лидерами фракций. Ожидается, что в ближайшее время он заявит об этом публично. Тем временем в Израиле объявлена всеобщая забастовка против этой самой реформы, которая немедленно обернулась приостановкой всех рейсов из главного международного аэропорта страны «Бен-Гурион». Акции протеста проходят в Израиле с начала года. Люди недовольны судебной реформой, которая позволит правительству контролировать работу Верховного суда, а также назначать его судей.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Забастовка в Германии парализовала железнодорожное сообщение
27 марта 2023 12:06

Забастовка в Германии парализовала железнодорожное сообщение

Баден-Бадену не хватает российских туристов. Курорт на грани разорения
27 марта 2023 10:28

Баден-Бадену не хватает российских туристов. Курорт на грани разорения

В Латвии хлеб за год подорожал почти на 70%
27 марта 2023 09:47

В Латвии хлеб за год подорожал почти на 70%