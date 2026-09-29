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Новости по тегу #Новости Израиля

В Бейт-Риме израильские бульдозеры выкорчевали деревья за несколько дней до сбора урожая
29 сентября 2026 07:06

В Бейт-Риме израильские бульдозеры выкорчевали деревья за несколько дней до сбора урожая

В Израиле был закрыт крупнейший аэропорт страны
21 августа 2026 08:12

В Израиле был закрыт крупнейший аэропорт страны

Израиль ошеломлен молниеносным реваншем Ирана
14 августа 2026 14:03

Израиль ошеломлен молниеносным реваншем Ирана

В израильском городе Шарон произошла стрельба – один человек погиб
08 июня 2026 06:28

В израильском городе Шарон произошла стрельба – один человек погиб

Массовые беспорядки в Тель-Авиве – протестующие захватили штаб-квартиру правящей партии
29 мая 2025 11:08

Массовые беспорядки в Тель-Авиве – протестующие захватили штаб-квартиру правящей партии

Самые масштабные в истории Израиля пожары охватили центральные районы страны
02 мая 2025 07:28

Самые масштабные в истории Израиля пожары охватили центральные районы страны

Жители Израиля требуют освободить заложников из сектора Газа
23 декабря 2024 06:33

Жители Израиля требуют освободить заложников из сектора Газа

Израиль готовится к вероятному удару Ирана
05 августа 2024 06:41

Израиль готовится к вероятному удару Ирана

«‎День сопротивления»‎ в Израиле сопровождался массовыми протестами
08 июля 2024 06:27

«‎День сопротивления»‎ в Израиле сопровождался массовыми протестами

В Израиле ортодоксальные евреи вышли на акции протеста
01 июля 2024 07:44

В Израиле ортодоксальные евреи вышли на акции протеста

Антиправительственные акции в Израиле закончились стычками с полицией
30 июня 2024 10:38

Антиправительственные акции в Израиле закончились стычками с полицией

Тысячи людей вышли на антиправительственные протесты в Израиле
30 июня 2024 08:02

Тысячи людей вышли на антиправительственные протесты в Израиле