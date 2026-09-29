Новости по тегу #Новости Израиля

На Западном берегу реки Иордан палестинские фермеры остались без оливковых рощ.
Работу крупнейшего международного аэропорта Бен‑Гурион нарушила внезапная забастовка сотрудников.
Израильское военное руководство и разведка «Моссад» оказались в глубоком замешательстве. В Тель-Авиве рассчитывали, что иранская военная машина выведена из строя на долгие годы, однако реальность оказалась совсем иной. Тегеран продемонстрировал невероятную способность к регенерации своего ВПК.
Еще пятеро ранены, двое – в тяжелом состоянии.
После недолгих уговоров и просьб покинуть здание и разойтись, которые не увенчались успехом, полиция силой стала выдворять протестующих.
Из-за огня перекрыто движение по главному шоссе между Иерусалимом и Тель-Авивом. Власти ввели полный запрет на разжигание огня в природных экосистемах.
Наиболее многочисленный митинг состоялся в Тель-Авиве возле правительственных зданий. Фотографии заложников и лозунги в их поддержку стали главным оружием демонстрантов.
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