«Это новая эскалация, новые риски». Почему Европа испугалась размещения ядерного оружия в Беларуси?

Новость о размещении в Беларуси российского ядерного тактического оружия вызвала бурную реакцию со стороны наших оппонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Европа в истерике – и это ожидаемо! Хотя все же понимают, что решение Минска и Москвы – ответ на вызовы и угрозы, которые создает коллективный Запад.

Увеличение контингента НАТО у наших границ, тотальная милитаризация Польши, последней каплей стало заявление Лондона о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Что по логике должно было вызвать резкую критику международного сообщества. Но планы Сунака остались без комментариев. А вот реакция на заявление Владимира Путина не заставила себя ждать.

Новым пакетом санкций Беларуси грозит глава европейской дипломатии. В своем Twitter Боррель назвал размещение Беларусью российского ядерного оружия безответственной эскалацией и угрозой европейской безопасности. В Литве считают, что Москва пытается запугать Европу, а вот во Франции вдруг вспомнили об ответственности стран, обладающих ядерным оружием. Париж, который не стесняется оказывать военную помощь Украине, обвиняет Россию в разрушении стратегической стабильности в регионе.

В этой ситуации странно, почему во Франции молчат о размещении ядерного оружия США на европейском континенте. Напомним, что Соединенные Штаты держат 150 тактических термоядерных авиабомб на шести военных базах: в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. В данном случае Россия поступает так же, как и Вашингтон. Но об этом ни строчки в громких заявлениях европейских политиков.

Андрей Лазуткин, политолог:

Безусловно, самое интересное – это та реакция, которая есть сегодня в Европе. Если США довольно спокойно реагируют, видимо, они этот ход уже просчитывали ранее и как к данному к нему относятся, то Европа, конечно же, очень недовольна. Потому что для них это новая эскалация, новые риски. И мы снова возвращаемся к той ситуации, которая была 40 лет назад во время холодной войны. Когда стояли ядерные ракеты в Венгрии, ГДР, в Западной Германии и были нацелены друг на друга. Подлетное время таких ракет – буквально минуты. То есть, если это будут заряды малой мощности, то одна-две минуты и можно нанести удар. Конечно, это большие риски, потому что ни одна система ПВО их не перехватит в этом случае. И мы снова вернулись к той системе балансирования, которая была долгие годы до этого.