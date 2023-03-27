Протесты в Израиле. Демонстранты прорвались к дому Нетаньяху

Новости Израиля. Этой ночью во время беспорядков в Иерусалиме, где протестующие прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра, правоохранители применили водометы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неподтвержденным официальным данным, в акциях протеста по всему Израилю участвуют от 600 до 700 тысяч человек. Накануне премьер-министр страны отправил в отставку министра обороны, после того как тот заявил о необходимости приостановки обсуждения судебной реформы в парламенте.

Решение руководителя кабмина вызвало недовольство граждан, собралась стихийная акция протеста. Демонстранты прорвали одно из полицейских ограждений и смогли подойти к дому Нетаньяху. Полиция применила против людей водометы.