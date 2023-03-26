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600 тысяч человек и министр обороны Израиля выступили против судебной реформы

26 марта 2023 10:41
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Новости Израиля. Министр обороны Израиля выступил против судебной реформы Биньямина Нетаньяху. Его поддержали еще несколько членов партии «Ликуд», возглавляет которую Нетаньяху. Теперь, если они проголосуют против реформы в Кнессете, у правящей коалиции не будет большинства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

600 тысяч человек и министр обороны Израиля выступили против судебной реформы-1

12 неделю жители Израиля митингуют против судебной реформы. По мнению активистов, она лишь способ премьера избежать правосудия. В ночь на 26 марта участие в шествиях по всей стране приняли более 600 тысяч человек. Впрочем, вопросы предложенная премьером реформа вызывает и у международного сообщества экспертов. Они назвали инициативу неоднозначной и даже глупой.

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# Акции протеста # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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