600 тысяч человек и министр обороны Израиля выступили против судебной реформы

Новости Израиля. Министр обороны Израиля выступил против судебной реформы Биньямина Нетаньяху. Его поддержали еще несколько членов партии «Ликуд», возглавляет которую Нетаньяху. Теперь, если они проголосуют против реформы в Кнессете, у правящей коалиции не будет большинства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 неделю жители Израиля митингуют против судебной реформы. По мнению активистов, она лишь способ премьера избежать правосудия. В ночь на 26 марта участие в шествиях по всей стране приняли более 600 тысяч человек. Впрочем, вопросы предложенная премьером реформа вызывает и у международного сообщества экспертов. Они назвали инициативу неоднозначной и даже глупой.