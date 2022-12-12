Европейские депутаты: главной целью ЕС стало нападение на Россию, противостояние ей

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Я прекрасно понимаю, что украинцам приходится дорого платить за свои амбиции, однако задаюсь вопросом, зачем это европейцам. Многие ведь понимают, что главным бенефициаром в итоге являются Соединенные Штаты Америки.

Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии:

Немецких политиков сейчас заботит желание быть морально выше других. Если вы посмотрите на политиков, то большинство из них – выходцы из среднего класса, которые никогда не сталкивались с бедностью. В университете они изучали что-то, связанное с политикой, вроде политологии гендерных исследований и чего-то подобного. После этого они сразу попали в политическое пространство. Таким образом, они никогда не сталкивались с экономической ответственностью, никогда не занимались бизнесом. Все, что их волнует, – желание быть морально выше других, быть хорошими. Они по-настоящему верят в навязываемые Западом ценности, в экономику, ориентированную на эти ценности, в то, что борьба с изменением климата – наша главная задача. Когда вы верите в моральное превосходство, а не в экономическую выгоду и даже считаете стремление к экономической выгоде аморальным, то вы принимаете такие же решения, как и нынешнее руководство в Брюсселе. Сейчас мы видим, что поведение политиков Брюсселя противоречит концепции homo economicus. Вместо него у нас есть homo moralicus, как во время Великой французской революции с якобинцами. Из-за того, что политики руководствуются неправильной моралью, даже, на мой взгляд, антиморалью, не учитывающей интересы обычных граждан, мы и наблюдаем ужасные последствия. Однако мои коллеги здесь, а также журналисты из крупнейших СМИ убеждены, что санкции, поставки вооружения и растягивание войны морально оправданы.

Надежда Сасс:

Я не могу не обсудить с вами международную обеспокоенность войной в Украине. Я все никак не могу понять, почему организация, основанная после Второй мировой войны, с целью предотвратить новые конфликты в данный момент занимается разжиганием войны, а не берет на себя инициативу по ее прекращению. Все ожидали, что Европа предпримет любые необходимые шаги для достижения мира, а не станет главным сторонником войны. Что вы считаете на этот счет, Татьяна? Вы ведь не можете не замечать, что иногда европейские политики даже не пытаются найти пути мирного урегулирования конфликта.