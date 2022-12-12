Европейские депутаты: главной целью ЕС стало нападение на Россию, противостояние ей
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Я прекрасно понимаю, что украинцам приходится дорого платить за свои амбиции, однако задаюсь вопросом, зачем это европейцам. Многие ведь понимают, что главным бенефициаром в итоге являются Соединенные Штаты Америки.
Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии:
Немецких политиков сейчас заботит желание быть морально выше других. Если вы посмотрите на политиков, то большинство из них – выходцы из среднего класса, которые никогда не сталкивались с бедностью. В университете они изучали что-то, связанное с политикой, вроде политологии гендерных исследований и чего-то подобного. После этого они сразу попали в политическое пространство. Таким образом, они никогда не сталкивались с экономической ответственностью, никогда не занимались бизнесом. Все, что их волнует, – желание быть морально выше других, быть хорошими. Они по-настоящему верят в навязываемые Западом ценности, в экономику, ориентированную на эти ценности, в то, что борьба с изменением климата – наша главная задача. Когда вы верите в моральное превосходство, а не в экономическую выгоду и даже считаете стремление к экономической выгоде аморальным, то вы принимаете такие же решения, как и нынешнее руководство в Брюсселе. Сейчас мы видим, что поведение политиков Брюсселя противоречит концепции homo economicus. Вместо него у нас есть homo moralicus, как во время Великой французской революции с якобинцами.
Из-за того, что политики руководствуются неправильной моралью, даже, на мой взгляд, антиморалью, не учитывающей интересы обычных граждан, мы и наблюдаем ужасные последствия. Однако мои коллеги здесь, а также журналисты из крупнейших СМИ убеждены, что санкции, поставки вооружения и растягивание войны морально оправданы.
Надежда Сасс:
Я не могу не обсудить с вами международную обеспокоенность войной в Украине. Я все никак не могу понять, почему организация, основанная после Второй мировой войны, с целью предотвратить новые конфликты в данный момент занимается разжиганием войны, а не берет на себя инициативу по ее прекращению. Все ожидали, что Европа предпримет любые необходимые шаги для достижения мира, а не станет главным сторонником войны. Что вы считаете на этот счет, Татьяна? Вы ведь не можете не замечать, что иногда европейские политики даже не пытаются найти пути мирного урегулирования конфликта.
Татьяна Жданок, депутат Европарламента от Латвии:
Очень многие слышали о планах Бжезинского отгородиться железным занавесом, который бы протянулся от Балтийского моря до Черного и Каспийского морей. Он хотел использовать шесть стран, которые сейчас входят в Восточное партнерство, а также страны Прибалтики, чтобы разделить Европу. Это шло вразрез с идеями Шарля де Голля, который говорил о Европе от Лиссабона до Урала или даже до Владивостока.
Что же касается моей партии и лично меня, то я, русскоговорящая латышка, пришла в Европейский парламент с идеей единой Европы от Лиссабона до Владивостока, что позволило бы нам развить сильную экономику с помощью объединения российских ресурсов и западных технологий. Однако разные хорошо нам известные политики не хотят исполнения этого сценария, не желают видеть тесные отношения в рамках нашего континента. Они распространяют ненависть по отношению к России. К моему сожалению, страны Балтии, а также Польша стали инструментом в их руках.
Я часто говорю, что Европа двигалась в одном направлении, но после последнего расширения это направление изменилось. Главной целью стало нападение на Россию, противостояние ей, и Украина вместе с Прибалтикой должны были стать главным инструментом для ее достижения.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Руководство ЕС никогда не заслуживало подарка от Санта-Клауса». Почему международные политики так считают?
«Мне жаль говорить такое украинцам, но здесь их судьба мало кого интересует». Почему СВО так волнует Запад?
США и ЕС – все еще друзья? Депутат Европарламента ответил