США и ЕС – всё ещё друзья? Депутат Европарламента ответил

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Хотела бы отметить, что 2022 год стал годом испытаний для всего Европейского союза. О социально-экономическом, энергетическом кризисе в нашем сюжете.

Начиная с кризиса еврозоны в 2009 году, Европа не успевала передохнуть от наступающих проблем. Приток беженцев, Brexit и пандемия коронавируса. Все это загоняло европейцев в экономическую яму. Однако только сейчас Евросоюз столкнулся с беспрецедентным кризисом, который сделал из крупного международного союза разрозненные страны, которые пытаются справиться с последствиями принятых ранее решений. Самый большой кризис – особенно с приходом зимы – стоимость газа и электроэнергии. Коммунальные в Европе всегда были дорогими. Однако за последний год цены стали буквально космическими. Коммунальные счета выросли почти в 3 раза – с 300 евро почти до 1 000.

Вероника Дюкен, пенсионерка:

Чтобы заварить себе чашку чая, я раньше использовала микроволновую печь. А теперь заливаю воду в электрическую кофеварку – она меньше потребляет. А вместо того, чтобы принимать ванну каждый день, я моюсь два раза в неделю в душе, в остальные дни в раковине. Пострадала и европейская промышленность. Дефицит российского газа стал фатальным. В Греции о своем будущем беспокоится хлопкоочистительный и прядильный завод. В условиях нестабильной энергетической среды предприятие было вынуждено сократить производство, так как заказы от клиентов упали. Под угрозой оказался и штат. Раз нет заказов, неоткуда брать и зарплату.

Апостолс Донтас, генеральный директор Selection Textiles:

Наши клиенты сейчас очень обеспокоены, потому что они видят серьезную нехватку продаж в магазинах, которая в эти дни достигает 50 %. Клиенты также беспокоятся о том, смогут ли они сохранить свои заводы в условиях дефицита природного газа. Еще одна болезненная тема для европейцев – топливо. Его стоимость неуклонно растет. Одна из самых тяжелых ситуаций в Венгрии. Местные владельцы заправок борются за выживание после того, как правительство объявило о прекращении поставок дизельного топлива и бензина на продажу. В результате около 400 заправочных станций могут быть закрыты.

Лазло Гепеш, глава Альянса независимых АЗС:

Назревает катастрофа. Эти станции будут работать столько, сколько смогут. Но когда они закроются, у сельскохозяйственной отрасли будут проблемы. Кризис сказался и на здравоохранении. Высокие цены на энергоносители ударили по многим европейским клиникам. Например, в Германии, согласно данным местной федерации больниц, расходы на электричество и газ за год выросли в 10 раз и составляют в среднем 6 миллионов евро. Неподъемные суммы съедают почти весь бюджет медучреждений, многие оказались под угрозой закрытия.

Джеральд Гасс, председатель правления Немецкой федерации больниц:

На нас очень сильно влияет рост цен. Больницы находятся в тяжелом экономическом положении, поскольку теоретически мы пытаемся справиться с расходами, начиная с начала этого года.

А самая сложная ситуация, пожалуй, сложилась в Великобритании. «Брексит», действия правительства и экономический кризис сделали из Британии нового больного человека Европы. В Королевстве так и не смогли оправиться от трех ударов, полученных в начале XXI века. В результате Великобритания отстала от других богатых стран, ее население беднеет рекордными темпами, а инфляция превышает 11 %. Британцы все меньше готовы мириться с падением доходов и все чаще прибегают к крайней мере – забастовкам. Сейчас протестуют буквально все кто может: медики, учителя, почтальоны, машинисты, пожарные, госслужащие.

Шейла Берд, пенсионер:

Бедные люди действительно нуждаются в помощи, потому что все вещи, которые они покупают, становятся дороже. У меня есть дочь. У нее есть газ и электричество. И ей приходится выбирать. Она не может пользоваться тем и тем. По прогнозам многих экспертов, эпоха кризисов для Евросоюза продлится еще несколько лет. Лукашенко: «Мы уже в определенной степени закалились». Давление санкций ослабло – что ожидает ЕАЭС? Подробности.

Надежда Сасс:

Можем детальнее обсудить все темы и вопросы. Доктор Кра, много раз уже упоминалось так называемое западное единство перед лицом кризиса. Если же посмотреть на эту концепцию пристальнее, то станет ясно, что в конце этого года отношения между США и ЕС сильно обострились, особенно в отношении известного закона о снижении инфляции, разработанного администрацией Байдена. Как вы считаете, сегодня США и ЕС все еще друзья?