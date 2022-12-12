США и ЕС – всё ещё друзья? Депутат Европарламента ответил
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Хотела бы отметить, что 2022 год стал годом испытаний для всего Европейского союза. О социально-экономическом, энергетическом кризисе в нашем сюжете.
Начиная с кризиса еврозоны в 2009 году, Европа не успевала передохнуть от наступающих проблем. Приток беженцев, Brexit и пандемия коронавируса. Все это загоняло европейцев в экономическую яму. Однако только сейчас Евросоюз столкнулся с беспрецедентным кризисом, который сделал из крупного международного союза разрозненные страны, которые пытаются справиться с последствиями принятых ранее решений. Самый большой кризис – особенно с приходом зимы – стоимость газа и электроэнергии. Коммунальные в Европе всегда были дорогими. Однако за последний год цены стали буквально космическими. Коммунальные счета выросли почти в 3 раза – с 300 евро почти до 1 000.
Вероника Дюкен, пенсионерка:
Чтобы заварить себе чашку чая, я раньше использовала микроволновую печь. А теперь заливаю воду в электрическую кофеварку – она меньше потребляет. А вместо того, чтобы принимать ванну каждый день, я моюсь два раза в неделю в душе, в остальные дни в раковине.
Пострадала и европейская промышленность. Дефицит российского газа стал фатальным. В Греции о своем будущем беспокоится хлопкоочистительный и прядильный завод. В условиях нестабильной энергетической среды предприятие было вынуждено сократить производство, так как заказы от клиентов упали. Под угрозой оказался и штат. Раз нет заказов, неоткуда брать и зарплату.
Апостолс Донтас, генеральный директор Selection Textiles:
Наши клиенты сейчас очень обеспокоены, потому что они видят серьезную нехватку продаж в магазинах, которая в эти дни достигает 50 %. Клиенты также беспокоятся о том, смогут ли они сохранить свои заводы в условиях дефицита природного газа.
Еще одна болезненная тема для европейцев – топливо. Его стоимость неуклонно растет. Одна из самых тяжелых ситуаций в Венгрии. Местные владельцы заправок борются за выживание после того, как правительство объявило о прекращении поставок дизельного топлива и бензина на продажу. В результате около 400 заправочных станций могут быть закрыты.
Лазло Гепеш, глава Альянса независимых АЗС:
Назревает катастрофа. Эти станции будут работать столько, сколько смогут. Но когда они закроются, у сельскохозяйственной отрасли будут проблемы.
Кризис сказался и на здравоохранении. Высокие цены на энергоносители ударили по многим европейским клиникам. Например, в Германии, согласно данным местной федерации больниц, расходы на электричество и газ за год выросли в 10 раз и составляют в среднем 6 миллионов евро. Неподъемные суммы съедают почти весь бюджет медучреждений, многие оказались под угрозой закрытия.
Джеральд Гасс, председатель правления Немецкой федерации больниц:
На нас очень сильно влияет рост цен. Больницы находятся в тяжелом экономическом положении, поскольку теоретически мы пытаемся справиться с расходами, начиная с начала этого года.
А самая сложная ситуация, пожалуй, сложилась в Великобритании. «Брексит», действия правительства и экономический кризис сделали из Британии нового больного человека Европы. В Королевстве так и не смогли оправиться от трех ударов, полученных в начале XXI века. В результате Великобритания отстала от других богатых стран, ее население беднеет рекордными темпами, а инфляция превышает 11 %. Британцы все меньше готовы мириться с падением доходов и все чаще прибегают к крайней мере – забастовкам. Сейчас протестуют буквально все кто может: медики, учителя, почтальоны, машинисты, пожарные, госслужащие.
Шейла Берд, пенсионер:
Бедные люди действительно нуждаются в помощи, потому что все вещи, которые они покупают, становятся дороже. У меня есть дочь. У нее есть газ и электричество. И ей приходится выбирать. Она не может пользоваться тем и тем.
По прогнозам многих экспертов, эпоха кризисов для Евросоюза продлится еще несколько лет.
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Надежда Сасс:
Можем детальнее обсудить все темы и вопросы. Доктор Кра, много раз уже упоминалось так называемое западное единство перед лицом кризиса. Если же посмотреть на эту концепцию пристальнее, то станет ясно, что в конце этого года отношения между США и ЕС сильно обострились, особенно в отношении известного закона о снижении инфляции, разработанного администрацией Байдена. Как вы считаете, сегодня США и ЕС все еще друзья?
Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии:
Сейчас воцарилась своего рода атмосфера войны. В результате европейские страны начали сильно рассчитывать на поддержку США, которые будут помогать нам, словно большой брат. Из-за этого ЕС сейчас сильно зависит от США. Руководство Европейского союза даже готово платить абсолютно неоправданную цену, учитывая, что в экономическом плане мы сейчас находимся в положении проигравших. Торговый баланс Германии впервые со времен Второй мировой войны стал отрицательным, и для нас это серьезная проблема, ведь вся наша экономическая модель строится на экспорте промышленной продукции. Наши предприятия находятся под угрозой из-за энергетического кризиса. Продовольственная инфляция превысила 10 %, сейчас она составляет почти 15 %. Это все серьезные проблемы, однако ни СМИ, ни политический истеблишмент не ставят под вопрос целесообразность поддержки войны. Более того, они отправляют все больше танков на восточный фронт вместо того, чтобы остановить войну.
Западные политики и СМИ воссоздали атмосферу холодной войны и теперь заявляют, что они готовы платить за нее. В это же время оппозиционные политики, включая меня, помнят о том, что в итоге именно простые люди платят цену за войну, которая никому не нужна, за чужую войну. Таким образом, обычные граждане все более отчетливо видят, что платить приходится именно им, в то время как власти просто хотят ощущать моральное превосходство. Мы же не согласны с тем, что люди должны платить. Они должны заботиться о себе, своих семьях и детях, своем заработке и будущем. Наши политические решения должны вести к прекращению войны, ведь ее продолжение обойдется слишком дорого. К сожалению, руководство ЕС и различные СМИ убеждены, что европейским странам нужно держаться вместе, что мы находимся в состоянии холодной войны и что мы должны жертвовать чем-то ради нее.
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