Надежда Сасс, СТВ: Вопрос не совсем в отношениях между Украиной и Европейским союзом. Я провела эту неделю в Брюсселе и, конечно, видела результаты футбольного матча между Испанией и Марокко. Это было настолько ужасно и пугающе. Мне было страшно выйти из отеля, потому что я наблюдала, как себя вели мигранты из Марокко, как они ликовали, какие были столкновения с полицией. Еще я встретила пожилого мужчину из Франции, шокированного происходящим, который сказал мне: «Это не моя Европа, мы потеряли Европу». И это мнение обычных жителей Европы. Не кажется ли вам, что чиновники из Европейского парламента игнорируют мнения обычных европейцев по ключевым вопросам?

Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии:

Нам нужно понимать, что западный мир поражен вирусом: он ушел от своего исторического культурного наследия. И конечно, эти подходы спускают нам с вершин башен из слоновой кости, придумывают всякие сумасбродные теории вроде идей французских деятелей Деррида и Фуко. Они говорят нам, что нет такого понятия, как идентичность или природа вещей, что можно сделать мир таким, каким вы хотите его видеть, что нет никакой моральной ответственности перед предками или нацией. Этот вирус левых идей заразил Соединенные Штаты и Европейский союз. Что касается Брюсселя, то этот город действительно поражен этим вирусом. Мы наблюдали это в тот день, когда Марокко обыграло Испанию в футбол. Разумеется, этот вопрос касается отношений между политическими элитами и обычными гражданами, и если спросить обычного рабочего на заводе, то вы не услышите от него поддержки левых идей. Но вот что касается среднего класса, то тут все не так очевидно. Действительно, есть люди, которые голосуют за левых, особенно за зеленых. В крупных городах они даже могут составить большинство голосов.

Конечно, эта тема связана с войной между Россией и Украиной, так как Россия и Венгрия вместе с ней громче всех высказываются против этой волны левых идей. Именно поэтому политикам так просто изобразить Россию злом во плоти. Они могут просто сказать, что Россия против их либерального фантастического дивного нового мира, а сейчас она еще и вторглась в чудесную либеральную толерантную Украину, а значит, с ней нужно сражаться. Таким образом, в этой войне действительно присутствует моральный аспект, в ней действительно борются за возможность вести либеральную политику, жить с открытыми границами для всех и так далее, однако в первую очередь это проблема не демократии, а западных элит в политике, бизнесе и экономике.