Польша готовится к войне? Вот какая ситуация происходит в стране

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Польша готовится к войне?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

Готовится.

Николай Бузин, доктор военных наук:

Готовится. Надежда Сасс:

Есть ли возможность у Беларуси ответить на эту подготовку? Николай Бузин:

Конечно, они реально есть, поскольку для этого и есть государство, чтобы обеспечивать национальную безопасность. Одна из составляющих национальной безопасности – это военная безопасность, о которой и идет речь с точки зрения сегодняшнего развития событий. Вблизи наших границ появилась группировка, которая насчитывает сейчас 150 тысяч человек. В течение 6 лет она должна увеличиться до 300 тысяч. И это только те вооруженные силы, которыми располагает Польша, не считая группировки НАТО, авиации, кораблей, не считая того, что к 2026 году… Польша уже закупила 250 танков Abrams бывшего употребления, плюс к этому 600 единиц бронетехники, которую она купила у Кореи. Это о чем говорит? Только о том, что кто-то к чему-то готовится.

Активность НАТО (а вместе с ней и нарастание военной угрозы) все больше смещается на восток. Ключевую роль здесь на себя взяла Польша. Правительство во главе с Дудой стремится создать самую большую армию в Европе, оставив позади даже Германию.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Польша является частью крупнейшего и самого важного военного союза в мировой истории – Организации Североатлантического договора. Мы считаем это существенной гарантией нашей безопасности. Собственная защита Польши очень важна. Поэтому в 2023 году мы хотим увеличить наши вооруженные силы как минимум на 20 тысяч новых солдат. И я говорю не о территориальной обороне, а о регулярной армии.

Сегодня польские вооруженные силы составляют около 150 тысяч человек, 30 тысяч из которых входят в состав новых сил территориальной обороны. Кроме того, в стране постоянно находятся 4 тысячи натовских военных. Еще около 5 тысяч направлены под предлогом «угрозы» со стороны России. В ротацию также может быть включено одновременно около 12 тысяч солдат Альянса. В общей сложности в стране находятся более 20 тысяч иностранных военных, что соответствует двум дивизиям США. Кроме того, Польша активно закупает оружие и военную технику, чтобы укрепить национальную военную промышленность. Для этих целей в следующем году будет направлено порядка 5 процентов ВВП, что будет почти на уровне США по этому показателю.