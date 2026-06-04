Праздник без аналогов! Гродно готовится к открытию XV фестиваля национальных культур

Праздник, который завораживает своей неповторимой атмосферой, а еще на первый взгляд простой, но в современном мире такой важной человеческой философией – дружбы народов. Уже завтра, 5 июня, в Гродно состоится открытие юбилейного XV фестиваля национальных культур. Праздник не имеет аналогов в мире. Он проходит раз в два года на протяжении уже 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К двойному юбилею белорусский карнавал расширил географию: больше участников, больше локаций и интересные новинки. В Гродно идет масштабная подготовка, туда съезжаются представители национальных объединений и туристы. Галина Буро в предвкушении ярких дней.

Гродно в ожидании самого многонационального фестиваля страны. На автозаправочных станциях – даже кофе с ароматом праздника. Кофейные стаканчики с символикой фестиваля национальных культур уже несколько месяцев напоминают посетителям заправок Гродненской области о событии, которое точно стоит посетить. Представлено более 40 национальностей! Как изменился за 30 лет фестиваль национальных культур в Гродно?

Виктория Острякова, мастер АЗС предприятия «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»:

Разработали такие юбилейные стаканчики кофейные, которые реализуются в сети всех наших АЗС по Гродно и Гродненской области В город прибывают участники, едут туристы – гостиницы заполнены. Ярчайшее событие этого лета ждали с нетерпением, ведь праздник проходит раз в два года. Работы шли без выходных – в центре Гродно после реконструкции открыли мост.

Антонина Валько, председатель молдавского Общественного объединения «Дойна»:

Как всегда, с хорошим настроением. Хотим для гостей фестиваля и для жителей города Гродно, вообще-то для всех хотим петь, танцевать, угощать.

Фестиваль юбилейный, а значит, гостей будут удивлять: масштабом, костюмами, национальными кухнями. Весь день в Гродно идет монтаж тематических локаций – в этот раз праздник объединит 43 национальности. Галина Буро, корреспондент:

В центре уже накануне чувствуется фестивальная атмосфера, кипит подготовка. На площади Ленина смонтирована главная сцена – в этот раз она в васильковой тематике. Именно площадь станет финальной точкой красочного театрализованного шествия национальных объединений. И здесь же пройдет церемония открытия праздника.

800 участников со всей страны – победители областных отборочных туров. В составе режиссерско-постановочной группы – Даниил Стрейну, он называет себя белорусский молдаванин из Казахстана. В нашей стране живет уже 14 лет и говорит о ней на молдавском «Ще ка са мя», что в переводе – «это мой дом». Даниил Стрейну, участник фестиваля:

Я приехал на фестиваль впервые. Для меня это, так скажем, открытие в составе режиссерско-постановочной группы. Очень волнительное событие. Хорошая возможность познакомиться с участниками, со всем объемом национальностей, которые присутствуют у нас в Беларуси.