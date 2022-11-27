Зависть – плохое чувство, или почему Макрон поссорился с Шольцем

Украина нагородила стен по всему Старому Свету. Буквально на наших глазах рушится прочный Европейский союз, который строился на фундаменте немецко-французских отношений. Но дружбе пришел конец, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В прессе не раз уже озвучивали предположения, что Шольц и Макрон явно недолюбливают друг друга. Они как лед и пламень: канцлер ФРГ – холодный и расчетливый, а президент Франции – харизматичный и поддается порывам. А на неделе масла в огонь заклятой дружбы подлил и бывший премьер Британии, который напоследок решил сдать своих коллег по цеху. Он рассказал о реакции мировых лидеров на начало спецоперации в Украине. Особенно досталось французам и немцам. В Берлине, по словам Джонсона, хотели быстрого поражения Киева. А в Париже до последнего отказывались верить в происходящее. В ФРГ бросились все отрицать, но осадочек остался. А все сводится, как это чаще всего и бывает, к деньгам. В ЕС просто не хотели скидываться на украинский конфликт. В целом их понять можно. Ведь по большому счету Украина и вбила клин между Берлином и Парижем. К чему в итоге может привести глобальное непонимание? Историю большой европейской ссоры изучила Валерия Попкова.

Два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою! Не захотели видеть друг друга, прервали все связи, между тем как прежде были известны за самых неразлучных друзей!

Этот отрывок из популярной гоголевской повести как нельзя лучше отражает то, что сейчас происходит в немецко-французских отношениях. Две страны – основательницы ЕС вдруг разругались, поставив под угрозу и так довольно хрупкое единство союза. Под камерами эти двое еще соблюдают формальности, но, едва скрывшись в темноте дворцовых коридоров, начинается политическая бытовуха. Конфетно-букетный период между Берлином и Парижем уже давно позади. Лидеры не могут договориться по принципиальным вопросам: энергетика, оборона, налоги. Но только сейчас вынесли сор из европейской избы. Не помогла наладить отношения и недавняя встреча. СМИ назвали ее просто катастрофой. Шольц и Макрон настолько охладели друг к другу, что даже не решились на совместный выход в свет. Отменили привычную пресс-конференцию, а за ней и совместное заседание правительств.

Жан-Луи Тьеро, вице-президент комитета по обороне Национальной ассамблеи Франции:

Ситуация беспрецедентная. Напряженность сейчас ухудшается, и быстро. В последние пару месяцев Германия решила прекратить работы над франко-германским вертолетом «Тигр», прекратила совместное патрулирование военно-морского флота.

Почему французский флер так внезапно улетучился, а отношения переживают кризисы разного формата? Причина в том, что Париж и Берлин по-разному видят будущее своего союза. Самое принципиальное различие в решении газового вопроса. Франция всеми руками за ценовой потолок для производителей голубого топлива. Берлин категорически против.

Свен Гигольд, министр экономики и климатической деятельности Германии:

Мы слышали много критики от многих экспертов из самых разных стран по поводу слишком простого ценового предела. Потому что, когда я ограничиваю цену слишком низко, у меня больше нет предложения. Если у меня больше нет предложения, у меня больше нет газа. Поэтому это не решение проблемы.

В столь тяжелое время Олаф Шольц решил прикрыть Германию финансовым зонтиком и выделить для спасения немцев 200 миллиардов евро. Это поможет жителям ФРГ пережить зиму, сложную и морально, и материально. Но Франция такой щедрости не оценила. Зависть – плохое чувство.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

Рассчитанные за этот период 200 миллиардов евро соответствуют примерно 2 % нашего валового внутреннего продукта. Цены на энергию быстро растут. Все эти и многие другие меры помогут нам вместе пережить зиму. Единственное, что может хоть как-то вернуть былой пыл в отношения, это дружба против США. План Вашингтона по снижению инфляции может обернуться для Франции и Германии многомиллиардными убытками. Не устраивают Макрона и двойные стандарты Америки в энергетической сфере. Вашингтон, призывая бойкотировать все русское, в свою очередь продает газ Европе по явно завышенным ценам.