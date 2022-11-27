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Зависть – плохое чувство, или почему Макрон поссорился с Шольцем

27 ноября 2022 16:42
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Украина нагородила стен по всему Старому Свету. Буквально на наших глазах рушится прочный Европейский союз, который строился на фундаменте немецко-французских отношений. Но дружбе пришел конец, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В прессе не раз уже озвучивали предположения, что Шольц и Макрон явно недолюбливают друг друга. Они как лед и пламень: канцлер ФРГ – холодный и расчетливый, а президент Франции – харизматичный и поддается порывам. А на неделе масла в огонь заклятой дружбы подлил и бывший премьер Британии, который напоследок решил сдать своих коллег по цеху. Он рассказал о реакции мировых лидеров на начало спецоперации в Украине. Особенно досталось французам и немцам. В Берлине, по словам Джонсона, хотели быстрого поражения Киева. А в Париже до последнего отказывались верить в происходящее. В ФРГ бросились все отрицать, но осадочек остался.  А все сводится, как это чаще всего и бывает, к деньгам. В ЕС просто не хотели скидываться на украинский конфликт. В целом их понять можно. Ведь по большому счету Украина и вбила клин между Берлином и Парижем.

К чему в итоге может привести глобальное непонимание? Историю большой европейской ссоры изучила Валерия Попкова.

Зависть – плохое чувство, или почему Макрон поссорился с Шольцем-1

Два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою! Не захотели видеть друг друга, прервали все связи, между тем как прежде были известны за самых неразлучных друзей!

Зависть – плохое чувство, или почему Макрон поссорился с Шольцем-4

Этот отрывок из популярной гоголевской повести как нельзя лучше отражает то, что сейчас происходит в немецко-французских отношениях. Две страны – основательницы ЕС вдруг разругались, поставив под угрозу и так довольно хрупкое единство союза. Под камерами эти двое еще соблюдают формальности, но, едва скрывшись в темноте дворцовых коридоров, начинается политическая бытовуха. Конфетно-букетный период между Берлином и Парижем уже давно позади. Лидеры не могут договориться по принципиальным вопросам: энергетика, оборона, налоги. Но только сейчас вынесли сор из европейской избы.

Не помогла наладить отношения и недавняя встреча. СМИ назвали ее просто катастрофой. Шольц и Макрон настолько охладели друг к другу, что даже не решились на совместный выход в свет. Отменили привычную пресс-конференцию, а за ней и совместное заседание правительств.

Зависть – плохое чувство, или почему Макрон поссорился с Шольцем-7

Жан-Луи Тьеро, вице-президент комитета по обороне Национальной ассамблеи Франции:
Ситуация беспрецедентная. Напряженность сейчас ухудшается, и быстро. В последние пару месяцев Германия решила прекратить работы над франко-германским вертолетом «Тигр», прекратила совместное патрулирование военно-морского флота.

Зависть – плохое чувство, или почему Макрон поссорился с Шольцем-10

Почему французский флер так внезапно улетучился, а отношения переживают кризисы разного формата? Причина в том, что Париж и Берлин по-разному видят будущее своего союза. Самое принципиальное различие в решении газового вопроса. Франция всеми руками за ценовой потолок для производителей голубого топлива. Берлин категорически против.

Зависть – плохое чувство, или почему Макрон поссорился с Шольцем-13

Свен Гигольд, министр экономики и климатической деятельности Германии:
Мы слышали много критики от многих экспертов из самых разных стран по поводу слишком простого ценового предела. Потому что, когда я ограничиваю цену слишком низко, у меня больше нет предложения. Если у меня больше нет предложения, у меня больше нет газа. Поэтому это не решение проблемы.

Зависть – плохое чувство, или почему Макрон поссорился с Шольцем-16

В столь тяжелое время Олаф Шольц решил прикрыть Германию финансовым зонтиком и выделить для спасения немцев 200 миллиардов евро. Это поможет жителям ФРГ пережить зиму, сложную и морально, и материально. Но Франция такой щедрости не оценила. Зависть – плохое чувство.

Зависть – плохое чувство, или почему Макрон поссорился с Шольцем-19

Олаф Шольц, канцлер Германии:
Рассчитанные за этот период 200 миллиардов евро соответствуют примерно 2 % нашего валового внутреннего продукта. Цены на энергию быстро растут. Все эти и многие другие меры помогут нам вместе пережить зиму.

Единственное, что может хоть как-то вернуть былой пыл в отношения, это дружба против США. План Вашингтона по снижению инфляции может обернуться для Франции и Германии многомиллиардными убытками. Не устраивают Макрона и двойные стандарты Америки в энергетической сфере. Вашингтон, призывая бойкотировать все русское, в свою очередь продает газ Европе по явно завышенным ценам.

Зависть – плохое чувство, или почему Макрон поссорился с Шольцем-22

Брюно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции:
Мы предусматриваем меры по укреплению европейской промышленности на тот случай, если мы не сможем найти компромисс на уровне комиссии ЕС и администрации США. Мы несем ответственность за экономику Германии и экономику Франции.

Однако, как известно, на чужом несчастье счастья не построишь. Так что вряд ли торговая война против США принесет спокойствие в европейский дом. Вероятнее всего, это станет еще одним ударом по ЕС. И, возможно, уже последним.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Олаф Шольц # Жан-Луи Тьеро # Свен Гигольд # Валерия Попкова # Фотофакт

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