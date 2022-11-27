Компания Джорджа Сороса вошла в секретную группу по сносу советских памятников в Латвии

В Эстонии составили карту с тремя сотнями советских надгробий и монументов. Понятно, инвентаризацию провели, чтобы в конечном итоге камня на камне не оставить от советского прошлого, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вслух об этом в Эстонии пытаются не говорить, авторов черновых работ и вовсе держат в тайне от народа. Но на неделе в прессу просачивалась информация о тех, кто приложил руку к тотальной исторической зачистке Прибалтики.

В тайную правительственную группу по разрушению памятников в Латвии входит компания Джорджа Сороса. И тут, что называется, пазл сложился. Но соросята пустили корни в других странах. Посмотрите, как сегодня против нас настроены литовцы, поляки. Между нами огромный ценностный разрыв. И такая работа продолжается в Украине, в Армении, Грузии и других странах, где прозападную элиту выращивают просто пачками. Так что наша история, культура действительно нуждаются в защите. Мы это понимаем, и попытки защититься от такого рода атак предпринимают и на межгосударственном уровне. Так, участники саммита ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма, и мы работаем в верном ключе памяти.