«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е

Сложные времена переживает Молдова, которая пока официально в ЕС не вступила, но проблемы уже делит с Европой. Цены на энергоносители и продукты в стране растут быстрее, чем созревает виноград. А более половины своих заработков молдаване тратят на электричество, тепло и газ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе страна и вовсе осталась без света из-за масштабных ударов по энергосистеме Украины. Но в этих отношениях буквально и в переносном смысле нет напряжения, если Кишинев даже на фоне шестикратного подорожания российского газа готов делиться им с Украиной. К чему может привести такой обмен энергиями, выясняла наш политобозреватель Виктория Ходосок.

Майя Санду забыла, что народ умирает от холода.

Нет света, холодно, дождь, замерзли. Кратко, но вполне достаточно, чтобы понять всю суть происходящего сейчас в Молдове. Небогатая жизнь, темнота, хоть и временная, но все же парализовавшая экономику страны, и, что закономерно, народное недовольство. Такого поворота событий в стране президент Санду, кажется, не ожидала. Но поддержать народ, если не делом, то хоть словом, Майя Григорьевна особо не спешит.

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

Молдавский президент, к сожалению, не может поехать в село, потому что любая такая поездка заканчивается скандалом. Люди спрашивают: за что покупать продукты, как греться? Потому что в селах мы откатились в 90-е, люди целенаправленно отрезают себе газовые сети и снова топят дровами.

– У нас пенсия 3 тысячи, это самое большое на человека, проживите вы на эту пенсию.

– Моя мама получает такую же пенсию, меньше 3 тысяч.

– Вы ей помогаете.

– Да, я помогаю.

– Вы имеете, а я – нет.

– Я понимаю.

О своей скромной жизни Майя Санду громко заявляла еще в 2020-м. В эфире местного телевидения она всех уверяла, что в месяц на жизнь ей вполне хватает 350 долларов. С такими деньгами, особенно сегодня, простой молдаванин еле сведет концы с концами. Согласно недавно проведенному опросу, 63 % жителей Молдовы уверены, что в последний год их уровень жизни серьезно упал. Тем временем 77 % опрошенных заявляют, что правительство страны не принимает эффективных мер по борьбе с энергокризисом.

Александр Нестеровский, депутат парламента Молдовы:

Люди думали, что при другом правлении будет лучше. За два года они полностью развалили экономику. Электричество поднялось в три раза, газ поднялся в семь раз, цены – в два-три раза. У нас самая высокая инфляция в стране.

Александр Кориненко:

Люди доведены просто до ручки. Тарифы неподъемные: один куб газа стоит 1,5 евро. При пенсии в 100 евро оплатить только газ не представляется возможным. За один киловатт мы платим примерно 25 центов. Зарплата, как нам говорит правительство, в среднем 400 долларов. На самом деле около 250-300. То, что политологи из Молдовы вышли с нами на связь, сродни счастливому случаю. В стране время от времени пропадает свет.

Александр Кориненко:

Мы первое время перепугались, потому что троллейбусы, светофоры не работали. Уже с 90-х годов такое не переживали.

Очень тяжело. Мы едем к детям, они ждут нас на автовокзале. Может, скоро троллейбусы заработают.

Ожидаемо в масштабных отключениях электроэнергии руководство Молдовы обвинило Россию. Майя Санду даже нашла время для целого поста в Facebook. Но в нем ни слова о заявлении «Газпрома» по поводу осевшего российского газа в Украине. Зато немало предложений с заметным сочувствием к украинцам. За что свои же президента упрекнули.

Президенту Молдовы, да и собственно ее прозападному правительству, видимо, Украина уж сильно близка своими взглядами. Она, как и Молдова, положила глаз на Европейский союз.

Александр Кориненко:

Мы пока страна-эксперимент, пока экспериментируем. Если вы стабильно знаете, чего хотите, то мы 30 лет не знаем, чего хотим. И мы пробуем то в Европу зайти, то сближаться с Россией. Историю, похожую по всем признакам на газовую махинацию, руководство Молдовы комментирует скромно. Вице-премьер страны Андрей Спыну ответил: мол, все это наши резервы, просто они хранятся в Украине. А министр Попеску вызвал на разговор своего российского коллегу.

Знаете, а я предлагаю нашего министра иностранных дел вызвать в налоговую. Как это так, у парня особняк в Кишиневе, автомобили, две квартиры в Париже, одна в Лондоне.