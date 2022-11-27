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«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е

27 ноября 2022 16:52
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Сложные времена переживает Молдова, которая пока официально в ЕС не вступила, но проблемы уже делит с Европой. Цены на энергоносители и продукты в стране растут быстрее, чем созревает виноград. А более половины своих заработков молдаване тратят на электричество, тепло и газ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе страна и вовсе осталась без света из-за масштабных ударов по энергосистеме Украины. Но в этих отношениях буквально и в переносном смысле нет напряжения, если Кишинев даже на фоне шестикратного подорожания российского газа готов делиться им с Украиной.

К чему может привести такой обмен энергиями, выясняла наш политобозреватель Виктория Ходосок.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-1

Майя Санду забыла, что народ умирает от холода.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-4

Нет света, холодно, дождь, замерзли.

Кратко, но вполне достаточно, чтобы понять всю суть происходящего сейчас в Молдове. Небогатая жизнь, темнота, хоть и временная, но все же парализовавшая экономику страны, и, что закономерно, народное недовольство. Такого поворота событий в стране президент Санду, кажется, не ожидала. Но поддержать народ, если не делом, то хоть словом, Майя Григорьевна особо не спешит.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-7

Александр Кориненко, политолог (Молдова):
Молдавский президент, к сожалению, не может поехать в село, потому что любая такая поездка заканчивается скандалом. Люди спрашивают: за что покупать продукты, как греться? Потому что в селах мы откатились в 90-е, люди целенаправленно отрезают себе газовые сети и снова топят дровами.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-10

– У нас пенсия 3 тысячи, это самое большое на человека, проживите вы на эту пенсию.
– Моя мама получает такую же пенсию, меньше 3 тысяч.
– Вы ей помогаете.
– Да, я помогаю.
– Вы имеете, а я – нет.
– Я понимаю.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-13

О своей скромной жизни Майя Санду громко заявляла еще в 2020-м. В эфире местного телевидения она всех уверяла, что в месяц на жизнь ей вполне хватает 350 долларов. С такими деньгами, особенно сегодня, простой молдаванин еле сведет концы с концами. Согласно недавно проведенному опросу, 63 % жителей Молдовы уверены, что в последний год их уровень жизни серьезно упал. Тем временем 77 % опрошенных заявляют, что правительство страны не принимает эффективных мер по борьбе с энергокризисом.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-16

Александр Нестеровский, депутат парламента Молдовы:
Люди думали, что при другом правлении будет лучше. За два года они полностью развалили экономику. Электричество поднялось в три раза, газ поднялся в семь раз, цены – в два-три раза. У нас самая высокая инфляция в стране.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-19

Александр Кориненко:
Люди доведены просто до ручки. Тарифы неподъемные: один куб газа стоит 1,5 евро. При пенсии в 100 евро оплатить только газ не представляется возможным. За один киловатт мы платим примерно 25 центов. Зарплата, как нам говорит правительство, в среднем 400 долларов. На самом деле около 250-300.

То, что политологи из Молдовы вышли с нами на связь, сродни счастливому случаю. В стране время от времени пропадает свет.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-22

Александр Кориненко:
Мы первое время перепугались, потому что троллейбусы, светофоры не работали. Уже с 90-х годов такое не переживали.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-25

Очень тяжело. Мы едем к детям, они ждут нас на автовокзале. Может, скоро троллейбусы заработают.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-28

Ожидаемо в масштабных отключениях электроэнергии руководство Молдовы обвинило Россию. Майя Санду даже нашла время для целого поста в Facebook. Но в нем ни слова о заявлении «Газпрома» по поводу осевшего российского газа в Украине. Зато немало предложений с заметным сочувствием к украинцам. За что свои же президента упрекнули.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-31

Президенту Молдовы, да и собственно ее прозападному правительству, видимо, Украина уж сильно близка своими взглядами. Она, как и Молдова, положила глаз на Европейский союз.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-34

Александр Кориненко:
Мы пока страна-эксперимент, пока экспериментируем. Если вы стабильно знаете, чего хотите, то мы 30 лет не знаем, чего хотим. И мы пробуем то в Европу зайти, то сближаться с Россией.

Историю, похожую по всем признакам на газовую махинацию, руководство Молдовы комментирует скромно. Вице-премьер страны Андрей Спыну ответил: мол, все это наши резервы, просто они хранятся в Украине. А министр Попеску вызвал на разговор своего российского коллегу.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-37

Знаете, а я предлагаю нашего министра иностранных дел вызвать в налоговую. Как это так, у парня особняк в Кишиневе, автомобили, две квартиры в Париже, одна в Лондоне.

«Инфляция, люди доведены до ручки». Молдаване жалуются, что страна скатилась в 90-е-40

С приходом новой власти жителям Молдовы много чего обещали. Само собой, хорошего. Но пока обещанное – лишь слова. Да и если так подумать, хорошо ли Молдове будет когда-то в будущем в Евросоюзе? Это же далеко. А вот зима куда ближе. И явно, что очень холодная и дорогая.

# Экономический кризис # Майя Санду # Александр Кориненко # Андрей Спыну # Николай Попеску # Новости Молдовы # Фотофакт

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