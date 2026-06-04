Экономия обернулась уголовным делом. Как частная компания пыталась уйти от налогов?

А вот следующая история о том, как экономия обернулась уголовным делом, при чем не одним. Руководство коммерческой компании решило заработать дополнительные деньги на поставках в Россию, но при этом налогами здесь решили себя не обременять. И вот когда к ним в дверь постучали сотрудники департамента финансовых расследований вдруг поступило неожиданное предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что было дальше – в материале Валерии Карачун.

Вот к чему привела попытка уйти от налогов. Уже несколько месяцев в поле зрения ДФР находится частная компания. Здесь организовали полный цикл механической обработки металлов и изготовлении деталей для промышленности. Сфера, где крутятся большие деньги. Чтобы заработать быстрее был составлен целый план.

Директор коммерческой компании:

Из-за того что сотрудничать с предприятиями Российской Федерации становится очень сложно и им проще работать с российскими предприятиями напрямую, есть такая ситуация, что не хотят сотрудничать с белорусскими фирмами. Соответственно, пришлось организовать фирму на территории Российской Федерации, на которой оседала часть прибыли. Схема была простой, но эффективной. Предприятие белорусское. Работники здесь. Но своя же фирма есть и в России. Товар уходил зарубежному покупателю напрямую, но по документам через подконтрольную контору. Здесь же увеличивали цену. Разница кочевала в карман собственников бизнеса. А в Беларуси выручку показывали заниженную, значит и налоги с части прибыли не платили.

Дмитрий Дягилев, начальник управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:

Первоначально установленная сумма сокрытой выручки – 2,5 миллиона белорусских рублей. Деньги оставались за границей и вкладывались в квартиры, которые в последующем вовлекались в коммерческую деятельность, сдавались в аренду. По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело. Проведены неотложные следственные действия, в ходе которых обнаружены и изъяты печати и первичные учетные документы иностранной компании, документы на недвижимость.

Руководители фирмы вину признали. Более того – добровольно перечислили в счет возмещения ущерба 2 миллиона рублей. Однако проверка продолжалась. Чтобы следствие остановилось и не выявило новые нарушения, собственники снова нарушили закон, решили дать взятку.

Оперативный работник управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску:

Установлены факты подстрекательства представителей субъектов в хозяйственной даче взятки сотрудников органов финансовых расследований в сумме не менее 60 тысяч долларов США. Подозреваемые, давшие обещание на решение положительного вопроса по проводимым проверкам, не намеревались передавать денежные средства, а их присваивали и распоряжались по своему усмотрению. Посредником должен был стать водитель собственника компании. Именно он нашел, как говорят, «нужного человека» для решения проблем фирмы. хотя таких связей у него и близко не было. Бывшего адвоката якобы со связями в ДФР. Намек был прозрачен – дело можно уладить. Деньги подстрекатели планировали поделить между собой.