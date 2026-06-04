Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в Борисове

Минздрав Беларуси держит на контроле ситуацию с массовым отравлением детей в Борисове. Практически все пострадавшие уже выписаны из больницы. Сейчас в стационаре остается лишь один пациент, остальные успешно завершили лечение и находятся под присмотром участковых педиатров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 2 и 3 июня в инфекционное отделение местной больницы поступили 30 воспитанников из разных учреждений образования города. Возраст пациентов – от 2 до 8 лет. У всех детей были идентичные жалобы и симптомы, указывающие на пищевое отравление. С диагнозом «острый гастроэнтерит» 27 малышей были госпитализированы, родители еще троих приняли решение получать лечение дома. Этой ситуации дадут уголовно-правовую оценку. По факту отравления несовершеннолетних Следственный комитет возбудил угловое дело.

Сергей Якубель, заместитель начальника УВД Минского облисполкома – начальник криминальной милиции: Милиция Минской области оперативно отреагировала на поступившие сигналы. В настоящее время сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Реализация продукции, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, прекращена.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Следователями проведены осмотры, допрошены пострадавшие, их родители и сотрудники учреждения образования. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Назначен ряд экспертных исследований. В ходе проведения следственных действий дополнительно установлено еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области.

Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин произошедшего: профильные службы предприняли все меры, чтобы не допустить распространения последствий.