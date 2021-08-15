БЧБ-шары в небе над белорусской границей были реальной провокацией? Интервью с командующим ВВС и войсками ПВО

Новости Беларуси. Все еще идет следствие по делу о крушении военного самолета в Барановичах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вопреки всем инсинуациям, следствие склоняется к тому, что подвела все-таки техника. И подтверждают эту версию некоторые факты, которые заполучила Алена Сырова. А заодно обсудила эти материалы с командующим ВВС и ПВО Игорем Голубом и поговорила в целом о положении дел в белорусской «крылатой» армии. Эти кадры крушения самолета под Барановичами еще не показывали нигде. Что говорили пилоты перед падением? Алена Сырова, политический обозреватель:

Игорь Владимирович, встречаемся с вами накануне праздника, поэтому давайте проведем промежуточный итог. «Мы выполнили все задачи, которые запланировали по подготовке молодежи»

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Что меня как командующего полностью удовлетворяет в этом плане – что мы поставленные задачи по охране, обеспечению обороноспособности нашей родины в воздушном пространстве выполняем на высокопрофессиональном уровне. А именно осуществляем подготовку летного состава, она идет планово. На текущий момент наша основная задача – подготовка молодежи. Подготовлено более 15 молодых летчиков на классную квалификацию – это значит, что они повысили свой профессиональный уровень. Мы выполнили все задачи, которые запланировали по подготовке молодежи по освоению новой авиационной техники. Мы сейчас подошли, так скажем, к своему главному экзамену года – будет проводиться совместное стратегическое учение «Запад-2021». Даже сейчас наш вид вооруженных сил находится в состоянии учений. На следующей неделе планируется выполнить перелет на наших новых самолетах Су-37 на аэродром Приволжский в Астраханскую область для участия в боевых стрельбах на полигоне Российской Федерации Ашулук. Опять же, задействуем молодых летчиков. 25 августа будет подготовлен определенный аэродромный участок дорог в Республике Беларусь, на которые авиация сядет. Наши курсанты тоже выполнят задачи: в прошлом году один курсант сел, в этом постараемся уже двух. Все организационные моменты, связанные с перекрытием, обходными путями, решены, согласованы. Ничего не помешает ни нашим гражданам в плане дорожного движения, ни авиации в плане выполнения этой задачи. Алена Сырова:

Хоть область какая? Игорь Голуб:

Могилевская.

«Мы должны адекватно реагировать на то, что происходит вокруг» Алена Сырова:

«Запад-2021» нагоняет страх на наших партнеров на Западе. Что можно уже сегодня рассказать? Чем эти учения будут отличаться от тех, которые мы проводили ранее? Может быть, будут какие-то особенности с учетом событий, которые мы пережили в 2020 году? Игорь Голуб:

Мы видим, что творится вокруг наших границ, какие учения проводят на сопредельной территории, так скажем, наши «западные партнеры». Они все направлены только на одну цель – дальнейшее расширение своего влияния на республики бывшего Советского Союза. Мы это прекрасно видим. Мы видим их направленность, но наши учения – это учения коалиционные, у нас есть единая региональная группировка войск, сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Значит, мы должны адекватно реагировать на то, что происходит вокруг. БЧБ-шары в небе над белорусской границей были реальной провокацией? Алена Сырова:

Наблюдаются в последнее время какие-то провокации? Игорь Голуб:

За период с 9 августа 2020 года в воздушном пространстве было около трех реальных провокаций, которые нам удалось предотвратить.

Алена Сырова:

Хохмили насчет шариков. Игорь Голуб:

Это была первая спланированная акция, мы ее прекрасно видели, как она планируется, собирается выполняться, как ситуация происходила в воздухе. Алена Сырова:

То есть это были не просто воздушные шарики? Игорь Голуб:

Конечно, нет. Я в это время находился на центральном командном пункте и наблюдал эту обстановку в воздухе. Шарики – это был уже акт отчаяния того, что они не смогли сделать то, что они планировали сделать. Поэтому запустили этот, это мое мнение, фашистский флаг бчбшный, запустили на этих шарах. Провокации с использованием таких шаров и флагов активно применяются за этот год во многих регионах, не только Республики Беларусь. Противники ищут дыры. О взаимодействии с Россией в военной сфере

Алена Сырова:

Во время «Большого разговора с Президентом» российские коллеги спрашивали главу государства о нашем взаимодействии, в том числе и в военной сфере. Александр Лукашенко озвучил для широких масс, наверное, неизвестную информацию о том, что в прошлом августе, когда было напряженно у наших рубежей, пришлось даже привлекать российского «Белого лебедя». Игорь Голуб:

Там был не только один «Белый лебедь», о котором наш главнокомандующий сказал. Была соответствующая группировка в воздухе создана. Не только демонстрационный полет, выполнялись работы на полигонах по нашему плану, поэтому это все проходило именно в рамках замысла того учения, которое было проведено под руководством министра обороны. На вооружение поступит новая партия самолетов Су-30СМ, эскадрилья новых боевых вертолетов Ми-35М Алена Сырова:

Новая техника. Что мы планируем закупать в ближайшее время и что к нам должно допоступить? Игорь Голуб:

Отвечая на первый ваш вопрос, достижения, хочу сказать: 80 % всех задач, которые стоят перед ВВС и войсками ПВО, в частности перед авиацией, мы сейчас выполняем на новой или отремонтированной с модернизацией авиационной технике.

Пополнят парк истребительной авиации, а именно поступит новая партия самолетов Су-30СМ, мы получим эскадрилью новых боевых вертолетов Ми-35М на вооружение нашей транспортно-боевой авиации. Алена Сырова:

У нас же их еще нет? Игорь Голуб:

Этих вертолетов у нас пока нет. Мы продолжаем ремонтировать, и даже на этой неделе получили еще один самолет, который вышел с ремонта, модернизации. На следующей неделе ожидаем второй самолет – это тоже большие достижения. Алена Сырова:

Возьмем Су-30СМ. Сколько их у нас всего должно быть? Игорь Голуб:

Пока принято решение 12. Открою большую военную тайну – три молодых летчика, два выпускника прошлого года, один – позапрошлого, сейчас с уверенностью осваивают данный самолет. Алена Сырова:

Ходят слухи о том, что на новых типах не обучают молодых летчиков, что со временем их заменят российские военные.

Игорь Голуб:

61-я истребительная авиационная база их ждет. Пожалуйста, заходите, посмотрите, пообщайтесь с теми летчиками, которые якобы за нас выполняют наши задачи. Алена Сырова:

Кстати, в Барановичах у нас есть МиГ-29. Их как-то ремонтируют или планируют выводить из эксплуатации? Игорь Голуб:

Сейчас идет перевооружение. Чтобы летчики не теряли приобретенные навыки, идет совместная подготовка и на МиГ-29, и на Су-30СМ. В перспективе с получением эскадрильи на Су-30СМ мы постепенно будем МиГ-29 выводить из боевого состава, но когда они уже выработают назначенный полный срок службы. Алена Сырова:

Ну, это будет еще не скоро. Игорь Голуб:

Это будет еще не скоро. Даже в кризисные годы на факультете авиации полностью выполнялся набор Алена Сырова:

Кадры решают все? Игорь Голуб:

Да.