О резонансном теракте в Москве, жестокость которого всколыхнула весь мир. 22 марта, спустя 81 один год после Хатыни, трагедия повторилась. В пятницу вечером террористы в упор расстреливали людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Потом здание вместе с людьми внутри подожгли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусы не могли остаться в стороне от жуткой трагедии. Соболезнования высказал и наш Президент. Спустя считанные минуты после сообщений о жертвах люди по всей стране к зданиям посольства и консульствам России понесли цветы и игрушки. В знак скорби зажигали лампады, высказывали соболезнования. Народу, который прошел через геноцид, осознавать происходящее невыносимо больно.

Кровавая статистика обновлялась буквально каждый час. Число жертв увеличилось, когда спасатели приступили к разбору сгоревшего здания. Погибших находили целыми семьями: матери пытались прикрыть собой своих детей. Многим удалось избежать смерти от пули террористов, но они не смогли выбраться из горящего концертного зала. По последней информации «Крокус» стал братской могилой для 133 человек. Еще 152 пострадали. В списках погибших есть дети. Сообщается, что спасательная операция на месте теракта завершена, поисковая еще продолжается. Среди пострадавших есть и наши соотечественники. Работали в «Крокусе» охранниками и оказались на первой линии охраны концертного зала в момент, когда террористы проходили в здание. Алим Кошеваров выскочил на преступников, чтобы как-то остановить их, спасти людей, его сразу посекли очередью. Сейчас он больнице в критическом состоянии. О судьбе второго мужчины нечего не известно.

Террористов задержали по горячим следам в российско-украинском приграничьи. В руках российских спецслужб 11 человек причастных к преступлению. Среди них – четыре непосредственных исполнителя. Единственный вопрос, который задавали себе все без исключения: кто и для чего совершил кровавую расправу над мирными жителями. Ведь логика терроризма в том, чтобы малыми силами и средствами добиться несоразмерных военных целей. Во время чеченской войны целью терактов был вывод федеральный войск из Чечни, во время конфликта в Сирии – отказ от поддержки Асада. То есть требования террористов всегда обозначались. Но в «Крокусе» никакие требования никем не выдвигались. Если допустить, что в условиях российско-украинского конфликта теракт планировала третья сторона (например, ячейка ИГИЛ в Афганистане, как утверждает западная разведка), эта сторона должна была заранее заявить о себе, выставить требования и взять на себя ответственность.