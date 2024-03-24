Папа Римский выразил поддержку родственникам жертв теракта в РФ

Папа Франциск выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле», охарактеризовав его как бесчеловечный и оскорбляющий Бога. Об этом пишет ТАСС.

Он вознес молитвы о пострадавших и потребовал изменения сердца тех, кто устраивает подобные акты. Понтифик также обратился с молитвой к тем, кто страдает от военных действий, особенно в Украине, где из-за атак на инфраструктуры многие остались без света, и предупредил о риске гуманитарной трагедии.

Хотя после болезни у 87-летнего понтифика ослаб голос, он по-прежнему активно участвует в жизни церкви.