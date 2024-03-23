Бугров о теракте: надеюсь, что зарубежные государства снимут розовые очки и примут правильные решения
Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У стихийного мемориала люди разных возрастов. Среди тех, кто пришел разделить горечь утраты, также политики, общественные деятели. То, что произошло, отзывается болью в сердце. Люди высказывают слова соболезнования.
Олег Руммо, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси 7-го созыва:
Это дикая трагедия. Ей нет объяснения, понимания того, что произошло. В такой ситуации все люди мира должны сплачиваться. Поскольку только так можно дать ответ этой ужасной трагедии, поскольку так можно предотвратить последующие трагедии. Можно оставаться людьми.
Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии «Белая Русь»:
Это страшная трагедия не только для народа Российской Федерации, но и наша личная трагедия белорусского народа. Мы – единая семья, а когда в семье происходит подобное, то как можно реагировать. Эмоции переполняют, но я уверен, что виновные понесут заслуженное наказание. Хотелось бы верить, что зарубежные и иностранные государства наконец-то снимут розовые очки и примут правильные решения в отношении того, что происходит сегодня в мире. Такого быть не должно! Это попытка запугать, но нас трудно запугать, потому что мы сильные духом.
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