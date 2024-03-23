Бугров о теракте: надеюсь, что зарубежные государства снимут розовые очки и примут правильные решения

Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У стихийного мемориала люди разных возрастов. Среди тех, кто пришел разделить горечь утраты, также политики, общественные деятели. То, что произошло, отзывается болью в сердце. Люди высказывают слова соболезнования.