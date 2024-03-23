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Бугров о теракте: надеюсь, что зарубежные государства снимут розовые очки и примут правильные решения

23 марта 2024 14:13
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Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У стихийного мемориала люди разных возрастов. Среди тех, кто пришел разделить горечь утраты, также политики, общественные деятели. То, что произошло, отзывается болью в сердце. Люди высказывают слова соболезнования.

Бугров о теракте: надеюсь, что зарубежные государства снимут розовые очки и примут правильные решения-1

Олег Руммо, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси 7-го созыва:
Это дикая трагедия. Ей нет объяснения, понимания того, что произошло. В такой ситуации все люди мира должны сплачиваться. Поскольку только так можно дать ответ этой ужасной трагедии, поскольку так можно предотвратить последующие трагедии. Можно оставаться людьми.

Бугров о теракте: надеюсь, что зарубежные государства снимут розовые очки и примут правильные решения-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии «Белая Русь»:
Это страшная трагедия не только для народа Российской Федерации, но и наша личная трагедия белорусского народа. Мы – единая семья, а когда в семье происходит подобное, то как можно реагировать. Эмоции переполняют, но я уверен, что виновные понесут заслуженное наказание. Хотелось бы верить, что зарубежные и иностранные государства наконец-то снимут розовые очки и примут правильные решения в отношении того, что происходит сегодня в мире. Такого быть не должно! Это попытка запугать, но нас трудно запугать, потому что мы сильные духом.

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# Теракт # общество # Андрей Бугров # Олег Руммо

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