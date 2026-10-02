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Новости по тегу #Новости России

Подозрение на чуму – Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в Иркутской области
02 октября 2026 17:57

Подозрение на чуму – Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в Иркутской области

В России прорабатывают меры для оперативного регулирования популяции медведей
30 сентября 2026 19:31

В России прорабатывают меры для оперативного регулирования популяции медведей

В Подмосковье задержан севастополец: ФСБ раскрыла схему поставок оружия в Украину
17 сентября 2026 14:44

В Подмосковье задержан севастополец: ФСБ раскрыла схему поставок оружия в Украину

Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке России
23 августа 2026 19:04

Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке России

Названы наиболее популярные направления для турпоездок россиян осенью
23 августа 2026 17:37

Названы наиболее популярные направления для турпоездок россиян осенью

Путин назвал ключевое условие для победы России
22 августа 2026 12:23

Путин назвал ключевое условие для победы России

В России отменили домашнее задание для первых классов
09 июля 2026 12:11

В России отменили домашнее задание для первых классов

Что будет с бензином в России? Ситуацию обсудили на экстренном совещании в Кремле
05 июля 2026 17:33

Что будет с бензином в России? Ситуацию обсудили на экстренном совещании в Кремле

В Пермском крае подросток с ножом напал на учительницу
07 апреля 2026 11:25

В Пермском крае подросток с ножом напал на учительницу

В Дагестане из-за наводнения погибли не менее 5 человек
06 апреля 2026 17:05

В Дагестане из-за наводнения погибли не менее 5 человек

На космодроме Байконур завершили ремонт площадки для запусков кораблей «Союз» и «Прогресс»
04 марта 2026 08:58

На космодроме Байконур завершили ремонт площадки для запусков кораблей «Союз» и «Прогресс»

Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
22 января 2026 07:58

Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске