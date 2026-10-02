Новости по тегу #Новости России

Все люди, контактировавшие с заболевшим, взяты под медицинское наблюдение. На данный момент ни у одного из них нет клинических признаков болезни, а лабораторные исследования дали отрицательный результат.
Число медведей в России превысило 300 тысяч – это более чем двукратный рост за последние 30 лет. Такой скачок численности уже напрямую влияет на безопасность людей: больше всего случаев нападения зафиксировано в Приморском и Красноярском краях.
Сотрудники ФСБ пресекли канал контрабандных поставок вооружения и военной техники на территорию Украины. В Московском регионе силовики задержали 45‑летнего жителя Севастополя, гражданина России.
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке страны. В беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул, что, хотя не все проблемы пока удалось устранить, процесс их решения активно идет.
Туроператор Fun&Sun (входит в Российский союз туриндустрии) поделился данными о самых востребованных маршрутах для осенних путешествий. В топе предпочтений российских туристов – традиционно теплые и живописные локации: Сочи, Анапа и Минеральные Воды.
Ранее домашнее задание должно было вводиться не сразу, ребенок не должен выполнять его более часа.
Топливная тема, скорее всего, снизит накал уже к концу лета. Спадет ажиотаж, россияне вернутся из отпусков, а НПЗ успеют перестроиться. Но взрывная ситуация на заправках имеет и явный политический след...
Сам молодой человек задержан, его мотивы выясняются. Предполагается, что подросток мог напасть на учительницу из-за того, что она не допустила его к экзамену по одному из предметов.
Глава Республики Дагестан готовит документы для введения режима чрезвычайной ситуации межрегионального характера.
Именно она была серьезно повреждена в ноябре, когда стартовал корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и одним астронавтом NASA. По данным главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, восстановительные работы завершены и первый запуск с обновленной площадки запланирован на 22 марта.
7-классник ранил сотрудницу в руку.
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