«Паники нет». В России люди продолжают нести свечи и цветы к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте

По всей стране приспущены государственные флаги в память о погибших, отменены все развлекательные мероприятия. Люди продолжают нести свечи и цветы к многочисленным стихийным мемориалам, которые появились практически во всех городах России. Особенно многолюдно сейчас у здания – вернее от того, что от него осталось – «Крокус Сити Холла», где произошла трагедия. У ограждений с каждой минутой растет гора цветов. При теракте погибли 133 человека, пострадали 154, 12 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.