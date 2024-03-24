«Паники нет». В России люди продолжают нести свечи и цветы к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте

В России день общенационального траура по жертвам нападения на «Крокус Сити Холл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В России день общенационального траура по жертвам нападения на «Крокус Сити Холл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей стране приспущены государственные флаги в память о погибших, отменены все развлекательные мероприятия. Люди продолжают нести свечи и цветы к многочисленным стихийным мемориалам, которые появились практически во всех городах России. Особенно многолюдно сейчас у здания – вернее от того, что от него осталось – «Крокус Сити Холла», где произошла трагедия. У ограждений с каждой минутой растет гора цветов. При теракте погибли 133 человека, пострадали 154, 12 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Никакой паники нет, есть только праведный людской гнев. Я хочу сказать, что мы в любом случае станем сильнее. Мы уже стали сильнее, мы победим.
Ужас, особенно когда дети.
Двое белорусов работали на первой линии охраны «Крокуса» в момент теракта. Новые факты трагедии.