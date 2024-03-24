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«Паники нет». В России люди продолжают нести свечи и цветы к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте

24 марта 2024 14:49
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В России день общенационального траура по жертвам нападения на «Крокус Сити Холл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Паники нет». В России люди продолжают нести свечи и цветы к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте-1

По всей стране приспущены государственные флаги в память о погибших, отменены все развлекательные мероприятия. Люди продолжают нести свечи и цветы к многочисленным стихийным мемориалам, которые появились практически во всех городах России. Особенно многолюдно сейчас у здания – вернее от того, что от него осталось – «Крокус Сити Холла», где произошла трагедия. У ограждений с каждой минутой растет гора цветов. При теракте погибли 133 человека, пострадали 154, 12 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

«Паники нет». В России люди продолжают нести свечи и цветы к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте-4

Никакой паники нет, есть только праведный людской гнев. Я хочу сказать, что мы в любом случае станем сильнее. Мы уже стали сильнее, мы победим.

«Паники нет». В России люди продолжают нести свечи и цветы к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте-7

Ужас, особенно когда дети.

Двое белорусов работали на первой линии охраны «Крокуса» в момент теракта. Новые факты трагедии.

# Теракт

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