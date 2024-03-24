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МИД Беларуси приспустил флаги в знак скорби по жертвам теракта в России

24 марта 2024 10:44
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МИД Беларуси приспустил флаги в знак скорби по жертвам теракта в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с трагедией в Подмосковье пересмотрены афиши всех культурных учреждений: комедии исчезли из репертуара театров, изменились даты концертов. Наш народ вместе с россиянами переживает боль невосполнимых утрат.

МИД Беларуси приспустил флаги в знак скорби по жертвам теракта в России-1

По всей Беларуси возникли стихийные мемориалы. В Минске цветы несут к зданию посольства России. Уже завтра, 25 марта, в нем будет открыта Книга соболезнований в связи с произошедшим. Оставить в ней запись смогут официальные лица, представители общественных организаций и объединений также и во вторник.

МИД Беларуси приспустил флаги в знак скорби по жертвам теракта в России-4

А вот поддержать братьев-россиян обычные граждане Беларуси могут, воспользовавшись услугами почты, в том числе электронной. Так решено из-за специфики работы загранучреждений.

МИД Беларуси приспустил флаги в знак скорби по жертвам теракта в России-7

Судя по тому бесчисленному количеству неравнодушных людей, которые приходят к посольству, чтобы оставить цветы и выразить слова соболезнования, не хватит никакой книги. Российские дипломатические учреждения как на белорусской территории, так и по всему миру, приспустили государственные флаги в знак скорби.

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# Теракт # общество

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