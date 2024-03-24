МИД Беларуси приспустил флаги в знак скорби по жертвам теракта в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с трагедией в Подмосковье пересмотрены афиши всех культурных учреждений: комедии исчезли из репертуара театров, изменились даты концертов. Наш народ вместе с россиянами переживает боль невосполнимых утрат.

По всей Беларуси возникли стихийные мемориалы. В Минске цветы несут к зданию посольства России. Уже завтра, 25 марта, в нем будет открыта Книга соболезнований в связи с произошедшим. Оставить в ней запись смогут официальные лица, представители общественных организаций и объединений также и во вторник.