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Грызлов: мы видим, что Хатынь повторяется. И те, кто принимал в этом участие, будут найдены и уничтожены

22 марта 2024 20:29
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Белорусы скорбят вместе с братским народом России. Люди продолжают приходить к воротам посольства с цветами.

Грызлов: мы видим, что Хатынь повторяется. И те, кто принимал в этом участие, будут найдены и уничтожены-1

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:  
Это страшная трагедия, безусловно. Бандиты, фашисты с оружием устроили этот теракт. Ведь 22-го числа – это день Хатыни. И мы видим, что Хатынь повторяется. Это и убийство тех, кто пытался уйти, и поджог оставшихся. Поэтому я это сравниваю с Хатынью. И те, кто принимал в этом участие, безусловно, будут найдены и уничтожены, надеюсь. Спасибо белорусам, которые пришли в этот поздний час высказать соболезнования тем семьям, у которых погибли родственники, тем пострадавшим, которых очень много, к сожалению. Россияне и белорусы едины. Я уже говорю, в рамках такой трагедии это не какой-то пафосный оборот. Действительно, мы братья, и мы друг друга поддерживаем. И то, что сегодня так много белорусов пришли к зданию российского посольства – это говорит о единении наших народов.

Считаю необходимым, чтобы Организация Объединенных Наций обязательно оценила этот теракт. Потому что, к сожалению, зачастую они уходят от этих оценок. Сейчас уже многие государства высказали соболезнования в адрес нашего руководства. Так что теперь дело за Организацией Объединенных Наций и теми странами, которые в нее входят.

# Теракт # общество # Борис Грызлов

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