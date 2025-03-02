Реальная причина срыва переговоров Трампа и Зеленского! Что скрывается за скандалом в Белом доме?

Вопрос ценообразования – это краеугольный камень для любого общества. В том числе и для белорусов. Об этом уже не раз говорил наш Президент. В ценах зашито отношение государства к производителям, продавцам и покупателям товаров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если хоть одно звено в этой цепочке проседает, то есть берет на себя чуть больше, то и вся система дает сбой. И вот к чему это может привести. Рассуждения Александра Лукашенко на эту тему.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если такой справедливости нет, мы придем к войне. В Украине начиналось не с Майдана, все начиналось с несправедливости, когда появился огромный клан – олигархат, который удавил Украину. И так потихоньку этот олигархат привел страну к войне. Тот же Зеленский – он же не бедный человек. Поэтому у кого деньги в кармане огромные, не заработанные, они крепко жмут. И тогда ты уже не думаешь о государстве. Ты тогда будешь думать об этих деньгах. И там все президенты были такими. Поэтому все начинается с несправедливости. К чему пришла в итоге Украина, на этой неделе наблюдал весь мир. Показательную порку устроили Зеленскому в Вашингтоне. Причем о том, что прием будет теплым, а местами даже жарким, показали еще с порога Белого дома, когда Трампу не понравился костюм гостя из Киева.

Сегодня он приоделся! Ну, это именно та ситуация, когда встречают по одежке, а провожают в случае Зеленкого с тем же отношением. Из Белого дома Президент Украины вылетел как пробка. Этому предшествовали переговоры, которых не то что в Вашингтоне – весь мир до этого не видывал. На пару Трамп и Вэнс отчитывали Зеленского перед многочисленными журналистами, которых попросили остаться. Хотя обычно такие переговоры проходят за закрытыми дверями.

– Вы хоть раз сказали спасибо за все это время?

– Много раз.

– Нет, в этот.

– Даже сегодня.

– Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки, и Президенту, который пытается спасти вашу страну. Дошли до того, что даже отменили подписание сделки о редкоземельных металлах, ради чего, собственно, и собрались. Трамп покинул кабинет и больше не хотел продолжать общение, несмотря на просьбы вернуться к обсуждению. После жесткого противостояния в Вашингтоне Зеленский прямиком отправился в Лондон, куда сегодня слетелся весь Старый Свет. В столице Британии прошел саммит лидеров ЕС. О том, как дальше может сложиться ситуация в Украине и почему Беларусь выступает за мир, на неделе говорил и наш Президент. Александр Лукашенко дал интервью американскому блогеру. Марио Науфал – автор проекта «Круглый стол» на платформе X. Сейчас заявления белорусского лидера активно обсуждают. Хотя то, что попало в СМИ, это лишь небольшие фрагменты. Полностью интервью выйдет чуть позже. Известно, что значительная часть была посвящена ситуации в Украине, в том числе российско-американским переговорам и сделке по редкоземельным металлам. После разговора блогер делился впечатлениями. И вот что он сказал по итогам.

Марио Науфал, блогер:

Вы можете испытывать уверенность в своем Президенте, который 30 лет находится у власти и проводит последовательную политику. Но в Европе и Америке происходят постоянные изменения, к власти приходят новые администрации, новые люди, их позиции меняются. Но что я могу сказать наверняка: Трамп сегодня действует с такой скоростью, что если будет достигнута нормализация отношений с Россией, то эти результаты обратить вспять будет практически невозможно. Почему к белорусскому Президенту приковано такое внимание, с чем связан такой резкий поворот Вашингтона и чем поможет Европа Украине и ее лидеру? Разбиралась наш политобозреватель Виктория Ходосок. Эта уходящая неделя для Президента США выдалась весьма насыщенной и даже скандальной. В гости к Трампу напросились сразу трое: Макрон, Стармер и Зеленский. Всему причиной – новая риторика Вашингтона. Трамп намерен быстрее свернуть трехлетнюю войну, улучшить отношения с Россией и вернуть американские деньги, потраченные на поддержку Украины.

Дональд Трамп, Президент Америки:

Я хочу перестать платить те деньги, о которых я на самом деле говорю. Вы знаете, что мы помогаем, НАТО помогает, очень много помогает. За годы конфликта Украина получила американского вооружения на миллиарды долларов, бонусом шла моральная поддержка от администрации Байдена. Но по всем счетам рано или поздно приходится платить. Компенсировать часть потраченного на Украину Дональд Трамп предлагал (читайте – требовал) через «ресурсную сделку». По факту планировалось создать фонд, в который Незалежная внесла бы 50 % доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых. От этого соглашения, по предварительным оценкам, Штаты смогли бы получить порядка 20 миллиардов долларов. Украинские долги это, конечно, не покроет. Но надо сказать, что Зеленский и должником себя-то не считает.

Владимир Зеленский, Президент Украины:

Главное для меня было, что мы не являемся должниками, в соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо. Но все рассуждения на сей счет Владимир Зеленский может оставить в стороне. Переговоры в Белом доме неожиданно переросли в серьезный скандал в прямом эфире. Когда речь зашла о прекращении конфликта путем дипломатическим, украинский Президент вступил в словесную перепалку.