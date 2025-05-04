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«Я просто плакала». В Минске презентовали документальный цикл о малолетних узниках немецких концлагерей

04 мая 2025 07:35
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О тех, кто прошел через настоящий ад, но не пал духом. Телекомпания «ВоенТВ» Министерства обороны презентовала документальный кинопроект о малолетних узниках фашистских концлагерей. Премьерный показ цикла «Выжившие» состоялся в столичном кинотеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я просто плакала». В Минске презентовали документальный цикл о малолетних узниках немецких концлагерей-2

Проект включает пять серий. Каждая – своего рода исповедь бывших узников концлагерей и откровенный разговор об ужасах Великой Отечественной. Первая серия повествует о Галине Прокофьевне Лившиц. Будучи совсем маленькой девочкой, она оказалась пленницей «Красного берега». За годы войны прошла еще через две фабрики смерти – и выжила. Теперь за событиями прошлого наблюдает из зрительного зала.

«Я просто плакала». В Минске презентовали документальный цикл о малолетних узниках немецких концлагерей-4

Галина Лившиц:
Я просто плакала… Вот честно говорю, как и в этом фильме. Эмоции зашкаливают. Для меня это неожиданно, что меня пригласили. И что вот это все организована. Даже я не успела еще осознать. 

«Я просто плакала». В Минске презентовали документальный цикл о малолетних узниках немецких концлагерей-6

Анна Литаш, автор документального проекта «Выжившие»:
Мы старались сделать так через судьбу, через эмоции, через боль других людей, а именно деток, показать все ужасы войны. И когда мы презентовали этот фильм внутри телекомпании, у нас плакал весь коллектив. Эту боль мы разделяли. 

«Я просто плакала». В Минске презентовали документальный цикл о малолетних узниках немецких концлагерей-8

Над созданием проекта «Выжившие» команда «ВоенТВ» трудилась более полутора лет. Его приурочили к юбилею Великой Победы. В планах у авторов создание второго сезона с участием детей войны.

# Великая Отечественная война # СМИ Беларуси

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