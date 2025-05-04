В минском ботаническом саду крайний день работает выставка уникальных сортов нарциссов

В ботаническом саду Минска завершается выставка уникальных сортов нарциссов. Воскресенье – последний день, когда есть возможность увидеть уникальную коллекцию солнечных цветов. Ценители прекрасного и начинающие садоводы смогут получить новые знания на лекции по уходу за нарциссами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она пройдет с 13:00 до 14:00. Специалисты поделятся секретами выращивания этих весенних цветов. Нынешний май уже отметился ночными заморозками, а впереди ожидается еще один удар отрицательными температурами по нашим садам, огородам и клумбам. В Беларуси на 6 мая объявлено штормовое предупреждение. Однако специалисты уверяют, что низкие температуры не окажут существенного влияния на дальнейшее развитие луковичных растений, в отличие от клубневых.

Елена Осипук, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:

В принципе, ночные заморозки для луковичных, в том числе и нарциссов, особо не страшны. Это не может за одну ночь, где, к примеру, небольшой минус, погибнуть растение. Касаемо луковичных, мы знаем, что почки закладываются под землей, поэтому для цветения это зависит. Но те же пионы или розы, это может нанести незначительный (а если заморозки, то значительный) урон цветению.